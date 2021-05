Na oblíbené nejen běžecké závody v režii Živého Sokolovska si totiž našlo cestu i přesto, že se odehrál v individuálním režimu, celkem 161 závodníků. Na své si tak o víkendu přišli nejen běžci, ale také pěší či canicrossaři a dogtrekaři.

V hlavním závodě, a to půlmaratonu, ovládl kategorii mužů bez větších potíží ostřílený běžec Kilpi KOME klubu Kraslice Michal Oplt, který dosáhl na vynikající čas 1:17:01.5. Druhé místo pak obsadil jeho klubový parťák z kraslického klubu Michal Baťa, ten prolétl cílem v čase 1:20:43.9,a půlmaratonský bronz pak připadl Milanu Brožovi z Kilpi KOME klubu Kraslice za výkon 1:26:44.0.

V kategorii žen pak kralovala na půlmaratonské distanci habartovská běžkyně Pavla Černohorská, která dokončila závod v čase 1:26:03.2, za ní pak skončila na druhém místě Lenka Kůsová z karlovarského Triatletu a třetí pak Jana Pavlinská v trikotu New Roll Runners.

1/4 a 1/2maraton Okolo Meluzínky. Zdroj: Deník/ Redakce

Na čtvrtmaratonské distanci se dařilo v kategorii mužů Jaroslavu Chlupovi z Hostivice Runners, ten si připsal na účet vítězný čas 40:53.8. Na druhé pozici dokončil závod v čase 42:23.4 Karlovarák Jiří Šeratovský a běžecký bronz putoval zásluhou Petra Hurdicha do Kynšperku nad Ohří. Kategorii žen dominovala v dresu LK Jasan Aš Klára Vaňková, která jako jediná dokázala stlačit čas po pětačtyřicet minut, přesněji na 44:53.7.

Na druhém místě dokončila závod Martina Pltová z New Roll Runners a bronz si připsala na konto Nela Kristenová z karlovarského Triatletu.

Výsledkový servis – 1/4 a 1/2maraton Okolo Meluzínky

1/4maraton běh, muži: 1.Chlup Jaroslav (Hostivice Runners), 40:53.8; 2. Šeratovský Jiří (Karlovy Vary), 42:23.4; 3. Hurdich Petr (Kynšperk nad Ohří), 42:48.8; 4. Bašus Lubomír (Kolová), 44:44.2; 5. Odl Jakub (KOME Klub Kraslice), 45:14.8; 6. Bechiňský Václav (New Roll Runners), 46:26.0; 7. Kuzma Pavel (LK Jasan Aš), 46:49.6; 8. Radič Petr (RUNaři Sokolov), 49:21.0; 9. Širochman Petr (OCR Citice), 50:04.8; 10. Vltavský Marcel (ACES), 50:07.1; ženy: 1. Vaňková Klára (LK Jasan Aš), 44:53.7; 2. Opltová Martina (New Roll Runners), 50:46.0; 3. Kristenová Nela (Triatlet KV), 52:57.3; 4. Korellusová Markéta (Triatlet Karlovy Vary), 53:35.6; 5. Hamatová Natálie (Kraslice), 57:59.3; 6. Novotná Anna (Lomnice), 58:14.8; 7. Maucher Blanka (Rozběháme Karlovy Vary), 1:00:09.1; 8. Novotná Monika (Karlovy Vary), 1:03:08.8; 9. Löfflerová Marta (Mariánské Lázně), 1:03:37.0; 10. Tomanová Jiřina (Živé Sokolovsko), 1:05:13.8.

1/4maraton se psem, muži: 1. Langer David (Canicross Karlovy Vary), 38:35.9; 2. Vorlík Tomáš (Krušnohorský sportovní klub psích spřežení), 42:16.0; 3. Salaba Michal (Živé Sokolovsko), 43:23.9; 4. Lang Tomáš (Canicross Karlovy Vary), 43:31.1; 5. Svoboda Jiří (LK Jasan Aš), 44:44.6; 6. Masopust Tomáš (Kilpi Kome klub Kraslice), 48:15.5; 7. Valjent Jiří (Alfa team Chodov), 48:46.7; 8. Zmrzlý Jan (LK Kraslice), 55:06.6; ženy: 1. Odlová Hana (KOME Klub Kraslice), 43:44.0; 2. Vráblíková Andrea (Canicross Karlovy Vary), 46:15.0; 3. Polachová Renata (Krušnohorský sportovní klub psích spřežení), 51:04.0; 4. Bartoňová Štěpánka (Sokolov), 57:13.0; 5. Plášilová Jindřiška (Kraslice), 57:39.1; 6. Opavová Alena (Luby), 1:03:37.8; 7. Kadlecová Michaela (Cheb), 1:06:38.0; 8. Kvasničková Radka (Road2Kona), 1:09:34.8; 9. Vodenková Lenka (Luki team Chodov), 1:25:48.8.

1/2maraton běh, muži: 1. Oplt Michal (Kilpi Kome), 1:17:01.5; 2. Báťa Michal (Kome klub Kraslice), 1:20:43.9; 3. Brož Milan (KILPI KOME klub Kraslice), 1:26:44.0; 4. Hubený Josef (Sokolov), 1:28:31.0; 5. Kašpar Roman (Sokolov), 1:31:40.2; 6. Jirkal Tomáš (Běžecký tým ZZSKVK), 1:32:04.6; 7. Macháček Marek (Triatlet Karlovy Vary), 1:32:29.4; 8. De Luca Patrick (This is The Way), 1:39:10.0; 9. Jungmann Petr (Slavia Karlovy Vary), 1:41:12.2; 10. Veseleňák Rostislav (OB Sokolov), 1:42:53.5; ženy: 1. Černohorská Pavla (Habartov), 1:26:03.2; 2. Kůsová Lenka (Triatlet Karlovy Vary), 1:37:51.5; 3. Pavlinská Jana (NRR), 1:45:27.8; 4. Šponiarová Pavlína (Fit Fórum Sokolov), 1:45:30.7; 5. Stušková Hana (Aces team Karlovy Vary), 1:51:13.6; 6. Černá Kateřina (Běžecký tým Zdravotnické záchranné služby KV kraje), 2:04:08.7; 7. Veselá Eva (Živé Sokolovsko), 2:10:43.4; 8. Paulusová Věra (Bukovany), 2:15:04.8; 9. Ballová Marie (Plesná), 2:18:20.9; 10. Sarkisová Markéta (Bukovany), 2:20:53.5.

1/4 a 1/2maraton Okolo Meluzínky. Zdroj: Deník/ Redakce

1/2maraton se psem, muži: 1. Holík Michael (Plzeň), 1:51:02.8; 2. Mertl Ondřej (Canicross Karlovy Vary), 2:04:20.1; 3. Kodl Jan (BrezovskoRychnovska smečka), 2:35:31.4; ženy: 1. Škulavíková Kateřina (BrezovskoRychnovska smečka), 2:35:29.8.

Dogtrek 7 km, ženy: 1. Pincová Hana (Nová Role), 48:56.1; 2. Saksonová Jana (Staré Sedlo), 1:02:52.6; 3. Sedláčková Lucie (Lomnice), 1:03:10.3; 4. Holubová Anna (Sokolov), 1:15:58.4; 5. Hašková Martina (Nejdek), 1:16:00.1; 6. Kadlecová Kateřina (Cheb), 1:21:12.7; 7. Máchová Natalie (Stein Cheb), 1:21:18.3; 8. Kadlecová Julie (Cheb), 1:21:18.6; 9. Machová Amálie (Stein Cheb), 1:21:19.5; 10. Zábojová Maria (Stein Cheb), 1:21:25.3; muži: 1. Smola Lukáš (Habartov), 50:58.1; 2. Rupert Aleš (N/A), 1:03:12.7; 3. Mamacháček Hugo (Triatlet Karlovy Vary), 1:14:02.7; 4. Kadlec Hvězdoslav (Cheb), 1:20:55.3; 5. Kašpar Jan (Stein), 1:21:16.9; 6. Záboj Martin (Stein Cheb), 1:21:21.4; 7. Formánek Vít (CataRebels), 1:21:54.5; 8. Formánek Radim (CataRebels), 1:21:54.8; 9. Propílek Jiří (Sokolov), 1:25:10.5; 10. Liebig Ondřej (ZMRDOG!S), 1:30:39.9.

Pěší 7 km, ženy: 1. Kuklová Lenka (PČR), 48:53.4; 2. Volfová Eliška (Triatlet KV), 1:14:05.0; 3. Hamatová Diana (Kraslice), 1:15:55.6; 4. Vostřáková Anne-Marie (Habartov), 1:16:58.6; 5. Parihuzičová Nela (Citice), 1:16:58.6; 6. Rosenkranzová Nela (Sokolov), 1:17:11.9; 7. Vostřáková Marie (Habartov), 1:17:17.3; 8. Galánová Jana (Sokolov), 1:17:18.6; 9. Phillipsová Jana (Krajková), 1:27:26.0; 10. Slavíková Lenka (Chodov), 1:27:30.2; muži: 1. Miskolczi Robert (Sokolov), 49:09.5; 2. Rosenkranz Petr Egon (Sokolov), 1:16:49.1; 3. Vaněk Jakub (Sokolov), 1:23:12.6; 4. Phillips Nathan (Krajková), 1:27:27.1; 5. Phillips Michael David (Krajková), 1:27:27.7; 6. Slavík Ondřej (Chodov), 1:27:31.1; 7. Pajtaš Šimon (Sokolov), 1:39:13.0; 8. Pajtaš Vojtěch (Sokolov), 1:39:14.7; 9. Pajtaš Ivan (Sokolov), 1:39:15.3; 10. Pajtaš Andrej (Sokolov), 1:39:17.7.