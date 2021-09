„Po úspěchu na minulém turnaji v Praze jsme se rozhodli zúročit formu a nabyté zkušenosti a vyrazili jsme na mezinárodní turnaj do Bratislavy, jež byl nabitý také konkurencí z Německa, Rakouska a Polska,“ popsal elitní bojovník karlovarského klubu Antonín Prachár.

Na turnaji získal Alpha Gym celkem tři medailová umístění. Ondřej Borůvka skončil zlatý v kategorii 70 kg začátečníci, Samir Margina veze stříbrnou medaili z kategorie do 100 kg začátečníci a Antonín Prachár skončil na třetím místě mezi pokročilými.

Do turnaje nastoupil jako první Samir Margina, který zápasil dokonce ve dvou váhových kategoriích, a to v kategoriích do 91 kg a do 100 kg. Samir se v obou pyramidách dostal až do medailových bojů.

V zápase o medaili do 100 kg nastoupil poté proti Janu Kovacovi z Jungle BJJ, kde bohužel vlivem rychlého tempa zápasu nasadil soupeř Samirovi zakázanou páku na koleno a byl bez napomenutí ihned diskvalifikován.

Pět statečných dobylo Bratislavu. Alpha Gym řádil na King of Jungle. Foto: Alpha Gym Karlovy VaryZdroj: Foto: Alpha Gym Karlovy Vary a pořadatel King of Jungle„Soupeř mi nasadil rotační páku na patu, která byla zakázána. V tempu, ve kterém jsem zápasil, jsem si to ani neuvědomil. Čekal jsem, že soupeř dostane napomenutí, protože se mi nestalo žádné zranění a chtěl jsem pokračovat. Bohužel se tak nestalo,“ říká s pokorou, a může ho tak těšit krásné druhé místo.

Dalším zápasníkem, který naskočil do bojů, byl Antonín Prachár, jenž se přihlásil dokonce do dvou výkonnostních kategorií ve váze do 84 kg, a to do kategorie začátečníků a pokročilých.

Prachár se na turnaji v kategorii pokročilých probojoval až do souboje o třetí místo, kde narazil na soupeře Michala Garaje z domácího Jungle BJJ. Zápas byl hodně vyrovnaný, oba bojovníci se dostali až do prodloužení, kde svěřenec karlovarského klubu ukončil soupeře za 17 sekund škrcením ze zad, a získal bronzovou medaili.

„Děkuji celému týmu Alpha Gym Karlovy Vary za to, jak mne kvalitně připravili. Bohužel s námi nemohl jet náš hlavní trenér Alex Chumaev, ale i tak jsme to zvládli. Klukům z gymu gratuluji k zápasům a také děkuji svému sponzoru CBDNo1 za pomoc v přípravě na tento turnaj,“ vzkazuje mladý talent. Poté přišel na řadu Jakub Hollý, jenž se zúčastnil pyramidy do 84 kg. Ve čtvrtfinále mu byl soupeřem Ivan Mistrík, držitel modrého pásu v Ju-Jitsu ze slovenského Bjj Slovakia.

„V zápase s Ivanem jsem se cítil fyzicky i psychicky nejlépe v životě. Celé prodloužení bylo neskutečně náročné. Pravidla byla nastavena způsobem, kdy začínáte z pozice vsedě a rovnou ve škrcení. Vítězem se stane ten, kdo se z něj dříve dostane. Jelikož v zápase nikdy neodklepu, tak to bylo pro mne více jak tříminutové peklo,“ hodnotí své vystoupení Jakub Hollý.

Po velmi statečném a srdnatém výkonu bohužel prohrál, když se jeho soupeři podařilo ze škrcení utéct již za dvacet sekund.

Do svého druhého turnaje v životě nastoupil také sedmnáctiletý Šimon Rak, který se postavil Sinu Rassolikahovi z rakouského ZRTeam Vienna a svedl s ním velmi těžkou bitvu, kdy byl soupeři silově vyrovnaným bijcem. Soupeř byl však technicky zdatnější a celkově psychicky vyrovnanější a tento klid se mu povedlo převést ve vítězství, kdy Šimona utáhl ve druhé minutě na páku na koleno.

Pět statečných dobylo Bratislavu. Alpha Gym řádil na King of Jungle. Foto: Alpha Gym Karlovy VaryZdroj: Foto: Alpha Gym Karlovy Vary a pořadatel King of Jungle„Mezinárodní turnaj byl pro mne velká zkušenost. Poznal jsem kulturu zápasníků z jiných gymů a naučil jsem se, jak odolávat strachu ze soupeřů. Nyní vím, jak se psychicky lépe připravit a jak se nenechat před zápasem rozhodit pohledy soupeřů. Již teď se těším na další turnaj,“ chválí si nabyté zkušenosti ze své premiéry Šimon Rak.

Jako poslední nastoupil do turnaje Ondřej Borůvka, který patří dlouhodobě mezi největší naděje karlovarské scény bojových sportů, neboť své výkony z tréninků, které mají vzestupnou tendenci, dokáže potvrdit i v zápasech.

Na turnaji Borůvka zápasil mezi začátečníky ve váhové kategorii do 70 kg a probojoval se až do finále, kde se střetl s Kristiánem Kozárem ze slovenského Clubu de Jiu-Jitsu Pitbull Nitra. „Zápas jsem chtěl mít rychle za sebou, cítil jsem se po všech stránkách dobře a soupeře chtěl brzy ukončit. Kristiána jsem hodil a následně ukončil škrcením. Děkuji trenérům a sponzorům za přípravu na zápas,“ říkal ke svému utkání Ondřej Borůvka.

Aktuálně probíhá v Alpha Gym Karlovy Vary tradiční záříjový nábor nových členů, kdy všichni nově příchozí mají první trénink po celý zářijový měsíc zdarma. Vyjma grapplingu se tak mohou těšit na MMA, wrestling, thaibox, kondiční tréninky a dětský trénink.

Ilja David