Jenže po čtvrthodině hry se projevila síla mosteckého Baníku. Ecksteinová otočila na 5:6 a české šampionky postupně zvyšovaly náskok až na poločasových 9:15.

Most nakonec vyhrál 36:20, ale i přes porážku se po utkání slovenský kouč kynžvartských házenkářek Peter Sabadka usmíval.

„Jak by ne. Už jen účast ve finále pro nás byla obrovský úspěch,“ připomněl, že pro Házenou Lázně Kynžvart jde o historickou událost.

Poprvé jsou házenkářky mezi interligovou elitou. A hned to v Českém poháru dotáhly až do boje o trofej. „Nováček ještě nikdy nehrál ve finále poháru. Co k tomu dodat…,“ pokračoval Peter Sabadka po finálovém zápase a zatleskal směrem k publiku.

Však také házenkářky z městečka ze Slavkovského lesa hned po zápase půjčily do hlediště trofej i svým věrným fanouškům. „Jsou fantastičtí. Zaslouží si to, je úžasné, jak si házenou užívají. Naplňují naši halu při každém zápase a teď vyrazilii do Karlových Varů,“ těšilo slovenského kouče, že měly jeho svěřenkyně téměř domácí prostředí.

Společně s mosteckým kotlem vytvořili fantastickou atmosféru.

Navzdory snaze ale na mistrovský celek házenkářky Lázní Kynžvartu nestačily, nakonec prohrály 20:36.

„Dokud jsme měli energii, byli jsme i Mostu vyrovnaným soupeřem. Ale síly rychle odcházely,“ pokračoval Peter Sabadka navzdory vysoké porážce.

„I tak jsem spokojený. Potřebovali jsme rozložit síly zátěž mezi všechny hráčky, aby si každá z nich okusila atmosféru,“ doplnil kouč Kynžvartu, kterého potěšil už samotný postup do finále.

„Vyslali jsme jasný signál, že mezi nejlepší čtyři týmy chceme patřit. Ale musíme jít postupnými kroky,“ naznačil Sabadka, že by se chtěl se svým týmem natrvalo usadit mezi českou elitou.

„Jsem velmi rád, že jsme pohár vyhráli. Navíc jsme podle mě hráli i velmi pěknou házenou,“ kontroval jeho polský protějšek na lavičce Mostu Adrian Struzik.

Jeho tým tak potvrdil, že momentálně vévodí ženské házené v Česku. Ale jeho finálový soupeř z Lázní Kynžvartu dokázal, že by mu rád šlapal na paty.

„Nabrali jsme správný směr, holky ukázaly obrovskou sílu. Hrají disciplinovaně, dávají do toho srdce,“ pochvaloval si Peter Sabadka s vědomím, že teď je potřeba na výkony navázat.

Už ve středu večer přemýšlel o sobotním zápase se slovenskou Šaľou, který čeká jeho tým na domácí palubovce ve 20. kole mezinárodní MOL ligy.

„Za 21 dní odehrály holky šest zápasů, v sobotu nás čeká sedmý. Je to hodně náročné. Potřebujeme především, aby holky dobře zregenerovaly. Zdravotní stav týmu není ideální, bude těžké dát se do kupy,“ uvědomoval si Sabadka.

Jeho tým má v interlize za sebou sérii tří vítězství. Porazil doma DHC Plzeň i pražskou Slavii, mezitím dovezl i body z Olomouce.

„Povedl se nám restart, porazili jsme další aspiranty na play-off. Tu těžkou sérii jsme zvládli luxusně,“ doplnil slovenský trenér. Jeho tým se vrátil na čtvrté místo interligy, mezi českými celky je na druhém místě se solidním náskokem před svými pronásledovateli.

„Udělali jsme velký krok do play-off, abychom do něho šli z nějakého významného místa. A kdo ví, třeba se v něm potkáme s Mostem ještě jednou,“ zasnil se Peter Sabadka.

To by mohlo znamenat další účast ve finále.

Ale v Lázních Kynžvartu zůstávají nohama pevně na zemi. Dobře vědí, že vyhráno ještě ani zdaleka není.

„Už teď nás musí zajímat sobotní zápas se Šalou,“ dodal odhodlaně kouč.

Sobotní utkání se hraje v hale Milana Prokeše v Lázních Kynžvartu od 16 hodin. Vstupenky budou v předprodeji tradičně v penzionu Nad Halou.

Tak neváhejte a přijďte svůj tým podpořit.