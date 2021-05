Na programu tam byl totiž třetí díl běžeckých závodů Prunéřovské štreky, které se poprvé odehrály jako večerní závody. Pro běžce opět byly přichystány dvě distance, a to pět a deset kilometrů.

Na start pětikilometrového závodu se postavilo celkem 37 běžců a nejrychleji ho zvládl Jakub Ihnačinec v barvách Krušnomanu TT Litvínov, který jako jediný dokázal stlačit čas pod sedmnáct minut a závod dokončil v čase 16:56.4.

Druhé místo připadlo Stanislavu Dvořákovi z Crossfit Litvínov a třetí pak Martinu Hoffmanovi z karlovarského Triatletu. Nejrychlejší ženou na pět kilometrů byla Klára Bitnerová z Ďuri–teamu. Druhá skončila Olga Kantová ze Spony Teplice a třetí pak Soňa Podhorná z Kadaně.

Na desetikilometrové distanci podle předpokladů triumfoval v absolutním pořadí Aleš Filingr z AK Most, který dosáhl na čas 34:06.4. Druhé místo si připsal na konto Jan Žaloudek z Mostu a třetí pak Michal Zbuzek z Unipetrolu.

Nejrychlejší ženou se s časem 37:29.2 stala Klára Mirvaldová ze Sweep Factory Teamu. Na druhém místě v absolutním pořadí skončila Lenka Kůsová z karlovarského Triatletu a třetí příčku obsadila Jana Pavlinská z New Roll Runners.

Výsledkový servis – Prunéřovské štreky – večerní závod

5000 m, muži do 39 let: 1 Ihnačinec Jakub (Krušnoman TT Litvínov, 16:56.4), 2. Dvořák Stanislav (Crossfit Litvínov, 17:08.0), 3. Hoffman Martin (Triatlet Karlovy Vary, 17:21.6); muži nad 40 let: 1. Patík Jiří (TJVTŽ Chomutov, 19:25.1), 2. Janák Michal (Duchcov, 19:43.4), 3. Pavel Pasev (Kovářská, 20:07.1)…10. Havlíček Michal (ACES Team Karlovy Vary, 23:15.9); ženy do 39 let: 1. Bittnerová Klára (Ďuri – team, 18:11.4), 2. Gaubeová Eva (Sweep Factory Team, 22:37.2), 3. Maják Noemi (Běžecký klub F-C Kadaň, 22:56.2), Fousová Eva (Ostrov, 23:29.3); ženy nad 40 let: 1. Kantová Olga (Spona Teplice, 20:40.7), Hahn Hana (HAHN TEAM, 21:09.3), 3. Podhorná Soňa (Kadaň, 21:23.3)…6. Jechová Markéta (Božičany, 29:15.2).

10 000 m, muži do 39 let: 1. Filingr Aleš (AK Most, 34:06.4), 2. Zbuzek Michal (Unipetrol, 35:23.5), 3. Stejskal Jakub (Kadaň, 37:07.2)…4. Hron Petr (New Roll Runners, 37:26.6), 5. Brož Milan (Kilpi Kome klub Kraslice, 37:28.8), 6. Pavel Čekan (Bika a běh Ostrov, 38:11.1), 14. Paprštein Miroslav (Bike a Běh Ostrov, 51:40.5); muži 40–49 let: 1. Žaloudek jan (Most, 34:55.6), 2.Macháček Marek (Triatlet Karlovy Vary, 37:10.4), 3. Tvrdík Jan (Spona Teplice, 37:16.1)…8. Hůrka Otakar (Bike a Běh Ostrov, 41:58.0), 11. Matucha David (Karlovy Vary, 44:31.1), 13. Korellus Petr (Triatlet Karlovy Vary, 44:57.5); muži 50–59 let: 1. Zbuzek Jaroslav (Spona Teplice, 41:51.8), 2. Pasev Petr (Kovářská, 42:23.2), 3. Mokrusch Rudolf (Hájek, 43:38.8)…4. Vrábel Ivan (Bike a Běh Ostrov, 43:51.3), 5. Zítka Miloslav (ŠAK Chodov, 44:48.9); muži 60–69 let: 1. Vopat Milan (BBK, 40:26.4), 2. Drahý Petr (Chomutov, 45:03.8), 3. Královec Jiří (AK Sokolov, 48:16.4)…7. Čekan Miroslav (BIke a Běh Ostrov, 1:01:28.9); ženy do 39 let: 1. Mirvaldová Klára (Sweep Factory Team, 37:29.2), 2. Pavlinská Jana (New Roll Runners, 43:35.8), 3. Cimermanová Dana (Litvínov, 43:53.4)…5. Ševčíková Viktorie (Kilpi Kome klub Kraslice, 47:01.6), ženy 40–49 let: 1. Kůsová Lenka (Triatlet Karlovy Vary, 41:30.9), 2. Nádaská Renata (Droužkovice, 51:02.0), 3. Slavíková Jana (Stg Kadaň, 54:03.3)…9. Heiserová Hana (ŠAK Chodov, 1:03:37.8); ženy nad 50 let: 1. Stušková Hana (ACES Team Karlovy Vary, 46:12.0), 2. Dvořáková Jana (TJ Klášterec nad Ohří, 1:02:53.1).