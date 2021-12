„První schody byly vysoké, druhé běhatelné. Po jejich zdolání plynule navazoval prudký výběh kolem klášterní zdi a pak následoval už jen mírný seběh až do cíle,“ připomněl organizátor ZBP Čeněk Filingr nejen schodovou vložku, která dohromady čítala devadesát schodů, jež běžci museli vyběhnout čtyřikrát.

Nakonec se nejlépe vyrovnal se schodovou vložkou Oto Ottenschlager v barvách Unipetrol RPA, který dokončil závod v čase 0:20:02, čímž po zásluze ovládl absolutní pořadí závodu.

Dvanáct vteřin ztratil na vítěze druhý v cíli Michal Oplt z KOME Kraslice a taktéž bronz putoval na Sokolovsko, když na něj dosáhl Opltův parťák Michal Báťa v trikotu KOME Kraslice.

To však nebylo ze strany běžců z Karlovarského kraje vše. Do elitní desítky absolutního pořadí se svým výkonem prodral Radek Krummer z karlovarského Triatletu, který doběhl na šesté pozici.

Nejlepší ženou, slečnou, která se dokázala vypořádat se schodovou nadílkou, byla juniorka Eliška Kučerová, která potěšila tímto triumfem svůj klub Triatlet Karlovy Vary. Za ní se pak seřadily mostecká Kateřina Kutílková, která brala stříbro, a třetí místo obsadila Soňa Podhorná.

Závodníkům z Karlovarského kraje to však cinkalo i v dalších kategoriích. V kategorii veteránů 3 si vyběhl velmi cenné druhé místo Vladimír Dica z TJ Bečov nad Teplou. K tomu pak přihodil zlato ve veteránech 4 Oldřich Dvořák z Triatletu Karlovy Vary.

Bronzový třpyt si užila v kategorii veteránek 3 Martina Kabilová v barvách ACES TEAM Karlovy Vary. Třetí místo obsadil také Lukáš Hamata z karlovarského Triatletu, který se představil v kategorii juniorů. V juniorkách dominovala nejrychlejší slečna závodu Eliška Kučerová, která do sbírky Triatletu přidala zlato.

Skvělé výkony v šestém pokračování ZBP Kadaň se pak promítly i do průběžného pořadí jednotlivých kategorií. V mužích A si drží po šestém kole parádní druhou příčku Pavel Čekan z Bike a běh Ostrov, když dvě příčky za ním, tedy na čtvrtém místě, je Miroslav Šipka z Dolního Rychnova.

Páté místo patří v kategorii veteránů 1 Františku Brožkovi z Witte bike teamu Nejdek. V kategorii veteránů se drží po šesti dílech Ivan Vrábel z Bike a běh Ostrov na 3. příčce. Druhou pak má ve svých rukou ve veteránech 3 bečovský Vladimír Dica a první příčka patří v kategorii veteránů 4 karlovarskému Oldřichu Dvořákovi.

V ženách A se pohybuje v elitní desítce, přesněji na osmém místě, Viktorie Ševčíková z KOME Kraslice. Ve veteránkách 2 je prozatím pod bednou, tedy na čtvrtém místě, Martina Kabilová a třetí místo patří v průběžném pořadí kategorie juniorů Lukáš Hamatovi. V kategorii juniorek se pak drží na druhém místě Eliška Kučerová. V neděli 19. prosince čeká od 10.30 hodin běžce sedmý díl, kdy se poběží v Kadani Horský běh na středním vrchu.

Zimní běžecký pohár Kadaň - Běh kolem kláštera

Muži A: 1. Ottenschlager Oto (Unipetrol RPA, 0:20:02), Oplt Michal (KOME Kraslice, 0:20:14), 3. Báťa Michal (KOME Kraslice, 0:20:34); veteráni 1: 1. Javornický Tomáš (DBK Kadaň, 0:20:38), 2. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 0:20:59), 3. Šupol Michal (Sweep Sport, 0:22:28); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:21:27), 2. Prokeš Dušan (DNT Kadaň, 0:24:23), 3. Zelenka Stanislav starší (DBK Kadaň, 0:24:48); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DBK Kadaň, 0:23:29), 2. Dica Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 0:26:45), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 0:31:42), veteráni 4: 1. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 0:33:26), 2. Martykán Jiří (CT DNT Kadaň, 0:43:21); ženy A: 1. Kutílková Kateřina (Most, 0:25:19), 2. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 0:27:51), 3. Podzimková Kamila (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:29:23); veteránky 1: 1. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 0:26:03), 2. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 0:27:31), 3. Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 0:27:48); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:25:44), 2. Vítková Zuzana (Most, 0:27:00), 3. Kabilová Martina (ACES TEAM Karlovy Vary, 0:29:18); junioři: 1. Čech Tomáš (Běžecký klub F–C Kadaň, 0:21:34), 2. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:22:10), 3. Hamata Lukáš (Triatlet Karlovy Vary, 0:23:27); juniorky: 1. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 0:24:53), 2. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 0:29:52).

Pořadí ZBP Kadaň po 6. kole:

Muži A: 1. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F–C Kadaň, 3550 bodů), 2. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 3485), 3. Panitz Erich (Most, 3304)…4. Šipka Miroslav (Dolní Rychnov, 2970); veteráni 1: 1. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 4083), 2. Šupol Michal (Sweep Sport, 3266), 3. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 3213)…5. Brožek František (Witte bike team Nejdek, 2551); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 3858), 2. Grasl Karel (Postoloprty, 2018), 3. Vrábel Ivan (Bike a běh Ostrov, 1922); veteráni 3: 1. Vopat Milan (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 2820), 2. Dica Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 1370), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 991); veteráni 4: 1. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 547), 2. Martykán Jiří (CT DNT Kadaň, 210), 3. Kostka Josef (VTŽ Chomutov, 78); ženy A: 1. Kutílková Kateřina (Most, 2012), 2. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 1543), 3. Ondrejková Soňa (JM Mašina, 1139)…8. Ševčíková Viktorie (KOME Kraslice, 656); veteránky 1: 1. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 1839), 2. Bulecová Petra (Žatec, 1703), 3. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 1631); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 1928), 2. Vítková Zuzana (Most, 1824), 3. Míčová Hana (Litvínov, 1177)…4. Kabilová Martina (ACES TEAM Karlovy Vary, 1150); junioři: 1. Čech Tomáš (Běžecký klub F – C Kadaň, 3575), 2. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 3230), 3. Hamata Lukáš (Triatlet Karlovy Vary, 1470); juniorky: 1. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 1168), 2. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 844), 3. Šimůnková Ema (Kadaň, 389)…4. Děbnárová Jana (KOME Kraslice, 264).