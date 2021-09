V silné konkurenci se neztratili ani další závodníci karlovarského SC Start, kteří se prezentovali výbornými výkony. „Velkou radost nám udělali všichni, co přišli bojovat. Doufáme, že si kromě medailí a skvělých výsledků odvezli i zážitky z povedeného závodu,“ dodává závěrem Bačová.

„Odvezla si z Bečova zlatou medaili, Vanda to totiž ani jinak neumí,“ upozorňuje s úsměvem Bačová a hned přidává: „Suverénní byla na trati dlouhé 650 metrů.“

„Zatímco loni se na start postavilo 197 běžců, letos to bylo o šedesát sedm závodníků více. Máme radost, že přijelo i hodně dětí. Těch bylo dvě stě. Barvy našeho klubu přitom hájilo čtyřicet svěřenců,“ pochvalovala si zájem o závod, který nabírá na oblibě, trenérka SC Start Michaela Bačová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.