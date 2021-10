Dvoubrankové vedení navrátil hurricanům svou druhou trefou Michal Strachota, který si našel odraženou střelu Michala Klápy. V závěrečné třetině šly Vary díky přesné trefě Tomáše Nusharta do tříbrankového trháku, ale hosté dokázali dvěma rychlými góly dodat duelu zcela nový náboj.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.