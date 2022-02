Karlův běh rozepíše o víkendu na Božím Daru jedenapadesátý ročník

„Absolutní vítěz Jakub Stejskal těsně nezdolal devatenáctiminutovou hranici a vyhoupl se až na třetí místo v historii tohoto běhu, když devatenáct let zde takhle rychle nikdo jiný neběžel,“ chválil si výkon vítěze organizátor ZBP Čeněk Filingr.

Na druhém místě dokončil závod junior Stanislav Zelenka z Běžeckého klubu F-C Kadaň a na třetím místě skončil reprezentant karlovarského Triatletu Radek Krummer.

Kategorii žen pak kralovala juniorka Eliška Kučerová z karlovarského Triatletu, která zaběhla čas 0:24:39. Na druhé příčce skončila mostecká běžkyně Kateřina Kutílková a bronz připadl na vrub Berthy Ramos Condori Maják, která hájila barvy Arequipy.

Vidět byly tradičně i barvy běžců z Karlovarského kraje. Zmiňovaný Radek Krummer přidal k třetímu místu v absolutním pořadí také třetí místo v kategorii mužů A. Eliška Kučerová, která triumfovala v kategorii žen, pak po zásluze ovládla také kategorii juniorek. Dále se pak svým výkonem vešel do elitní desítky absolutního pořadí Pavel Čekan z Bike a běh Ostrov, který tentokrát bral osmou příčku.

Pak už se o cenné kovy zasloužili vesměs ostřílení běžci v kategoriích veteránů. Karel Hellmich z karlovarského Triatletu ve veteránech 3 bral druhé místo, k tomu přidal Vladimír Dicá z TJ Slavoj Bečov nad Teplou v téže kategorii bronz a kategorii veteránů 4 opanoval Oldřich Dvořák z Triatletu.

Zimní běžecký pohár Kadaň – Běh přes Strážiště

Muži A: 1 Stejskal Jakub (Kadaň, 0:19:07), 2. Krummer Radek (Triatlet Karlovy Vary, 0:20:16), 3. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F– C Kadaň, 0:20:21); veteráni 1: 1. Doležal Ladislav (Hnízdil Team Kadaň, 0:20:41), 2. Bajbora Jan (AK Žatec, 0:20:59), 3. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 0:22:22); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:21:14), 2. Prokeš Dušan (Chomutov, 0:23:44), 3. Podhorný David (Kadaň, 0:26:00); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DBK Kadaň, 0:22:42), 2. Hellmich Karel (Triatlet Karlovy Vary, 0:23:58), 3. Dicá Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 0:26:38); veteráni 4: 1. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 0:34:40), 2. Svoboda Josef (CT DNT Kadaň, 0:34:48), 3. Kostka Josef (VTŽ Chomutov, 0:43:56); ženy A: 1. Kutílková Kateřina (Most, 0:25:18), 2. Formanová Nikola (Běžci Chomutov, 0:25:57), 3. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 0:26:28); veteránky 1: 1. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 0:25:44), 2. Popelková Kateřina (Strupčice, 0:26:06), 3. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 0:26:14); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:25:50), 2. Vítková Zuzana (Most, 0:27:21), 3. Hudáková Helena (BK Žatec, 0:27:27); junioři: 1. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:20:10), 2. Čech Tomáš (Běžecký klub F–C Kadaň, 0:20:54), 3. Molcar Jan (BK Běkodo Teplice, 0:22:52); juniorky: 1. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 0:24:39), 2. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 0:30:55), 3. Šimůnková Ema (Kadaň, 0:33:14).