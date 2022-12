„Celý turnaj pro mne byla skvělá zkušenost. Jak s ohledem na nové prostředí, tak také na formát a význam celé akce. A samozřejmě také na sílu a zkušenosti startovního pole, se kterým jsem se tu měla možnost potkat,“ pochvalovala si Sára Kousková, rodačka z Karlových Varů.

„Těší mě, že ač jsem nepředváděla svůj nejlepší golf, tak jsem byla schopná projít skrz oba cuty, což nebylo jednoduché,“ zhodnotila svoje vystoupení na turnaji.

To byla pohádka. Kynžvart šokoval Ankaru, doma může stvrdit postup

O 22. místo se podělila s anglickou hvězdou Laurou Daviesovou. Až za Kouskovou skončila slavná Australanka Karrie Webbová, s kterou třiadvacetiletá česká golfistka hrála poslední kolo ve skupině.

Závěrečný den ztížilo hráčům a hráčkám teplé a větrné počasí. Kouskové nevyšly čtvrtá a šestá jamka, kde zapsala triple bogey a double bogey. Pak přidala ještě bogey na čtrnáctce, třikrát zahrála birdie.

„Poslední kolo bylo v těžkých podmínkách a na pár jamkách se mi bohužel nepovedlo se poprat se silným větrem a zapsala jsem vyšší skóre. Odnáším si každopádně do dalšího roku jen to pozitivní. Poslední jamka před bouřlivým domácím prostředím byla něčím, co chci, a věřím, že budu zažívat co nejčastěji,“ vrátila se Kousková k birdie na 18. jamce.

„Teď se těším na to, jak zregeneruji, a co nevidět se začnu připravovat na svou první sezonu na Ladies European Tour,“ pokračovala karlovarská rodačka.

„Už se ohromně těším na to, co nám příští rok přinese. Moc bych si přála dělat svými výkony radost českým fanouškům už od jeho začátku a přiblížit se také nominaci na olympijské hry v Paříži,“ dodala momentálně druhá nejlepší česká golfistka.