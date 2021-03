„Všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví,“ vzkazuje za současný oddíl boxu v Sokolově Jan Malý.

Šlais jako rodák z Českých Budějovic dlouho koketoval s tím, jaký sport si zvolí, nakonec dostaly před ledním hokejem přednost boxerské rukavice. „Box mě uchvátil,“ přiznává. Zřejmě i díky bratrovi Pepíkovi, který na jihu Čech boxoval ligu.

Na hornický západ se dostal po vojně, chtěl se ženit, v Českých Budějovicích byty nebyly, naopak na nehostinném Sokolovsku jich byl dostatek. A tak přes původní, mírně řečeno, údiv již s budoucí manželkou Marií zůstali.

Baníku pomohl Jaroslav Šlais vybojovat první ligu, v té klub boxoval dokonce o titul, kapacita Hornického domu, kde zápasy probíhaly, nestačila. Přišla pozvánka do reprezentace. Vrchol kariéry na olympiádě v Japonsku ale příliš nevyšel. V osmifinále byl technický Šlais vyřazen. „Byla tam dlouhá pauza mezi zápasy, dostal jsem zánět průdušek, ve druhém kole mi odešly ruce i nohy, nemoc mě srazila dolů,“ lituje. Doboxoval zcela vyčerpán.

Po skončení kariéry se věnoval přípravě svých následovníků. „Trénoval mě, byl to vždy velký profík. Jako vynikající bývalý boxer tomu samozřejmě rozuměl, jeho rady byly vždy přínosné, tréninky měly hlavu a patu, jak se říká,“ podotýká současný kouč sokolovských boxerů Jan Malý.

Od roku 1975 až do roku 1982 působil jako trenér v Rudé hvězdě Karlovy Vary, kde se boxovala nejvyšší soutěž, později druhá liga. „Byl to jeden z nejlepších trenérů v mojí kariéře. Byl velmi oblíbený, samozřejmě disciplína musela být, ale hlavně to byl výborný, hodný chlap, velmi kamarádský,“ vzpomíná na Jaroslava Šlaise jedna z karlovarských boxerských legend František Galgóci, který pod ním vybojoval v roce 1981 titul mistra republiky.

„Také se připojujeme ke gratulaci,“ vzkazuje Galgóci za všechny boxery RH Karlovy Vary, které Šlais trénoval.

Poslední pozdrav míří ze strany rozvětvené rodiny. „I když už se dožívá 80. narozenin, pořád je to velký sportovec a čilý chlapík. Proto mu přejeme, aby mu elán ještě dlouho vydržel a užíval si na své oblíbené chaloupce spoustu dalších let. Hodně zdraví a štěstí přeje manželka, děti, vnoučata i pravnoučata a všichni jeho nejbližší známí i přátelé,“ hlásí syn Jaroslav Šlais.