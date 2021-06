Házenkářky Kynžvartu znovu trénují. Jakou soutěž budou hrát, zatím nevědí.

Házená Kynžvart | Foto: Zdeněk Plachý

S velkým odhodláním a neméně velkým cílem naskočily na podzim házenkářky Kynžvartu do první ligy. Pod taktovkou slovenského kouče Petera Sabadky rozjely spanilou jízdu za postupem do česko- -slovenské MOL ligy. Po čtyřech kolech, která přinesla čtyři výhry s impozantním skóre, byl konec. První liga házenkářek byla nejprve přerušena, potom ukončena. Navíc se hráčky Kynžvartu nevešly do kolonky „profesionální sportovci“, a tak mohly zapomenout nejen na zápasy, ale také na společnou přípravu. „Trénovali jsme, jak se dalo, jak nám umožnila vládní opatření. Snažili jsme se samozřejmě udržet děvčata v co nejlepší kondici,“ přibližuje trenér Sabadka.