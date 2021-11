Na rozdíl od předchozích dvou zápasů v Chebu začaly Bašného svěřenkyně proti Islandu lépe a rychle si vytvořily několikabrankový náskok, který už ve 12. minutě navýšily na vedení 9:4. Domácí celek pokračoval v dobré útočné hře a Stříšková po 20 minutách upravila už na 12:6.

Islanďanky, které na rozdíl od českého týmu nebudou startovat na světovém šampionátu, pak začaly manko stahovat a do poločasu jej snížily na polovinu. Po změně stran se jako první prosadila Hurychová a zvýšila na 16:12, od té doby se ale domácím na chvíli přestalo dařit. Od stavu 17:14 se Islanďanky prosadily pětkrát po sobě a ve 42. minutě rázem vedly o dva góly.

„Vstoupili jsme do utkání dobře. To, že se soupeř vrátil do hry, nebylo dané střídáním, ale změnou obranného systému. Island hrál jinou obranu dobře, měli jsme potíže až do konce,“ uvedl na svazovém webu Bašný.

Český tým dokázal srovnat až na začátku poslední pětiminutovky, kdy využil dvojnásobnou přesilovku. Jeřábková dvěma brankami po sobě upravila na 24:24 a následně v předposlední minutě překlopila vedení na stranu domácích Kovářová.

Novák v Ruce dosáhl na životní úspěch. Výsledek je úžasný, chválil si

Seveřanky ještě jednou srovnaly, ale v závěrečné minutě skórovala Holanová a poslední trefu zaznamenala po ubráněném útoku seveřanek do prázdné branky Jeřábková. K vítězství přispěla také několika povedenými zákroky gólmanka Mučková.

„Dokázali jsme se zmobilizovat, dostat se zpět do zápasu a otočit ho v závěru. Výsledkově bych turnaj nerad hodnotil. Nehráli jsme tak, že chceme zápasy za každou cenu vyhrát. Potřebovali jsme si vyzkoušet různé sestavy a spolupráci hráček, které na předchozích kempech nebyly tak vytěžované,“ řekl Bašný.

„První zápas se Švýcarskem jsme odehráli špatně, proti Norsku to bylo výborné a nyní na klasickou obranu dobré, pak horší. Máme co zlepšovat. Ale turnaj nám velmi pomohl. Čeká nás ještě regenerační den a několik tréninků. Budeme hru ladit tak, abychom reprezentovali co nejúspěšněji,“ dodal český trenér.

Výsledky:

ČR – Island 27:25 (15:12), Norsko – Švýcarsko 27:22 (17:11).

Konečné pořadí:

1. Norsko B 3 3 0 0 83:72 6

2. Island 3 1 0 2 80:79 2

3. ČR 3 1 0 2 77:80 2

4. Švýcarsko 3 1 0 2 73:82 2