Svěřekyně Petera Sabadky změřily v rámci přípravy síly s dalším účastníkem MOL ligy.

Házená Kynžvart | Foto: Zdeněk Plachý

Zajímavou konfrontaci si vyzkoušely hráčky Házené Kynžvart, které na své palubovce změřily v dvojutkání síly se Slavií Praha. V prvním utkání prohrály o dva góly (30:32), ve druhém dokázaly již soupeřky dokonce se slušným brankovým rozdílem porazit (32:28). „Povzbudilo nás to. Je to odměna za to, co jsme v posledních třech týdnech nainvestovali do přípravy. Je to velmi cenná výhra s vicemistrem Česka,“ pochvaluje si kynžvartský trenér Peter Sabadka.