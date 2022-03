„I když ten výsledek vypadá jednoznačně, nebyl to lehký zápas. My jsme však měli ve hře tentokrát minimum chyb, holky měly krásnou energii. Všechno do sebe dobře zapadlo,“ pochvaloval si Peter Sabadka, slovenský trenér Lázní Kynžvart.

„Porazily jsme třikrát v sezoně českého vicemistra Slavii, ale tohle vítězství stavím přece jen ještě o malinko výš,“ pokračoval Sabadka, s tím, že Dunajská Streda sice přijela bez slovenské reprezentační brankářky Oguntoyeové, ale i tak má velmi kvalitní tým.

„Je to plně profesionální mančaft, na spojkách mají slovenské reprezentantky, které byly na mistrovství světa – Hudákovou, Rajnohovou, Bízikovou, na křídle její sestru Reka, to je dokonce kapitánka národního týmu, s Maďarkou Katy Juhos. Její krajanka Sári na pivotu. To všechno je obrovská kvalita, jsou to zkušené a vysoké hráčky,“ vypočítával kouč.

Vary si vystřelily pod Ještědem postupový mečbol

Vítězství nad favorizovaný soupeřkami dalo Házené Lázně Kynžvart jistotu play-off. Už tím interligový nováček překročil svůj předsezonní cíl. Ale trenér potvrdil, že s jídlem roste chuť.

Jeho tým se teď pokusí před vyřazovací částí uhájit druhé místo mezi českými celky, které by jim zaručovalo výhodnější pozici.

Před Pískem má tři kola před koncem náskok tří bodů, ale horší los. Už dnes jede do Hodonína, kde nastoupí zítra od 17 hodin. „A budeme chtít využít euforii a bodovat,“ dodal Sabadka.

Potom už čeká jeho tým jen český a slovenský mistr Most, resp. Michalovce.