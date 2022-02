Jeho tým sice na Hané dobře začal, v osmé minutě vedl 5:3. Ale pak to byla Olomouc, kdo udával tempo zápasu, měla až pětigólový náskok, do kabin se šlo za stavu 16:12 v její prospěch.

„Nám chyběl drajv z domácího zápasu s Plzní. Potřebovali jsme se vrátit k nasazení a důrazu, abychom mohli s čistou hlavou řešit házenkářské věci,“ pokračoval Peter Sabadka.

A to se také podařilo, do 44. minuty překlopily jeho svěřenkyně vedení na svoji stranu. „Mohli jsme se opřít o kvalitní obranu, za kterou se chytila gólmanka Novotná. I v útoku jsme měli pěkné momenty, nedělali jsme tolik technických chyb,“ pochvaloval si kouč Kynžvartu obrat.

Velkou zásluhu na tom měly střelecky disponované Barbora Tesařová a Annamaria Patrnčiaková. „Neřekl bych, že to bylo jen o nich. Pochvalu zaslouží i naše spojky,“ doplnil Sabadka, i když uznal, že zvlášť slovenská křídelnice má perfektní fazonu. „Annamaria na pravém křídle je v posledních zápasech rozdílovou hráčkou, chceme využít jejích schopností v první vlně.“

Teď čeká jeho tým dohrávka odloženého utkání s pražskou Slavií, která je na programu v kynžvartské hale netradičně až v neděli od 16 hodin. Vstupenky na tento zápas si můžete zajistit až do soboty v restauraci penzionu Nad Halou.

No a pak už vycestují házenkářky z lázeňského města do Karlových Varů k finále Českého poháru, v němž vyzvou 23. února od 19.30 za asistence kamer České televize mistrovský Most. Ale i u toho můžete být přímo na místě, klub pořádá zájezd.