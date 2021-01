Jedni stále chtějí, aby se udržel na čele NSA, druzí zase žádají jeho odstoupení. Hnilička rezignaci na post šéfa odmítá, složil pouze poslanecký mandát. A jak se k situaci staví funkcionáři sportovních klubů v Karlovarském kraji?

„Myslím si, že v rámci NSA, která se nyní rozjíždí, vytváří nové podmínky pro dotace, kluby atd., by bylo lepší, kdyby zůstal v NSA. Hledat nového ředitele, kterému bude opět nějaký ten měsíc či rok trvat, než se do práce ponoří a dostane, by znamenalo opět akorát zpomalení NSA a opět na to doplatí akorát kluby. Mně spíše dost vadí vadí, s jakými lidmi se tam setkal. To tedy zásadně nepodporuji,“ narážela na účast někdejšího premiéra Jiřího Paroubka a dalších hostů Lucie Markusková, předsedkyně Triatletu Karlovy Vary.

„Nejsem sice příznivcem 'bičování' za chyby, ale zejména v této 'špatné' době by člověk měl vědět, co činí,a dávat pozor, co dělá, a nést případně také následky svých činů. Sice jsem zaregistroval určitý posun v řízení sportu, alespoň třeba v oblasti administrativy dotací, nicméně jestli to bude stačit na to, aby obhájil svoje účinkování ve vedení národní agentury – to nevím,“ přidává svůj pohled na situaci, která rozdělila sportovce na dva tábory, generální manažer BK Lokomotiva Karlovy Vary Roman Maleček. Hnilička již dříve uznal, že účast na akci byla chyba, a uvedl, že věnoval částku 50 tisíc korun na charitativní účely.

„Vím, že Milan Hnilička dělá pro sport hodně. Vyvodil nějaké důsledky tím, že odstoupil z PS. Obecně si myslím, že člověk by v takovéto situaci měl vyvodit konsekvence svých činů. Na druhou stranu to v této republice dělá velmi málo lidí,“ poukazoval prezident VK ČEZ Karlovarsko Jakub Novotný.

„Myslím si, že každý člověk by měl vyvodit osobní odpovědnost ze svého jednání nekorespondujícího s vládními nařízeními, o to spíš, když je to veřejně známá osoba zastávající jistou funkci. Pokud se má zvýšit důvěra ve stát, jeho orgány nebo instituce musí být správným vzorem, o to víc, když jde o sportovce, kteří by vyjma určených pravidel měli respektovat duch fair play a jsou vzory v očích mládeže. Ačkoliv se jedná o jednorázový exces, myslím si, že pro něj v takto těžké době a nestabilním prostředí sportu neexistuje omluva,“ upozornil Jan Vanke, trenér nohejbalového SK Liapor Karlovy Vary a český reprezentant.

„Na porušení vládních opatření ze strany pana Hniličky mám hned dva pohledy. Pohled sportovce a rozhodčího je, že porušil jasná pravidla a měl by jít tzv. na 'trestnou', pykat za tenhle faul a jít nám sportovcům příkladem. Když se na to podívám jako funkcionář a člověk, který se snaží posouvat sportovní klub, tak mi přijde rozumné, že pan Hnilička rezignoval na pozici poslance. Nechápu ovšem tlak na jeho odchod z funkce předsedy Národní sportovní agentury. A to ve chvíli, kdy se začalo tvarovat lepší prostředí pro sport a jeho financování. Nahrazení pana Hniličky kýmkoliv jiným by mohlo sport vrátit o několik kroků zpět a dvouletá práce pana Hniličky v této pozici by tak přišla vniveč,“ vyjádřil i přes faux pas podporu Hniličkovi manažer FB Hurrican Karlovy Vary Lukáš Grundler.