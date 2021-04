Postup se však nerodil v pražské hale vůbec lehce, když nebyla nouze o nervydrásající momenty. Vstup do první sady měli sice lepší Varáci, ale v rozhodující fázi setu kralovala na palubovce Praha, která vyhrála 25:20.

„V koncovce prvního setu dobře zahrál Špulák na servisu, čímž dotáhl Prahu k vítězství,“ vracel se Vojta Patočka, blokař Karlovarska, ke čtyřem esům v řadě za sebou, kterými Špulák nasměroval Lvy k zisku prvního setu.

Druhý set přinesl dlouho vyrovnaný průběh, posléze Vary neudržely vedení, a naopak musely čelit v dramatické koncovce setu setbolu Lvů, který odvrátily a nakonec urvaly druhou sadu ve svůj prospěch 27:25.

„To byla jedna z nejdůležitějších chvil v zápase,“ narážel Patočka na odvrácení klinické smrti svého týmu. „Kdyby Praha dotáhla druhý set, tak bychom to měli hodně těžké,“ je si vědom blokař Karlovarska.

Do třetího setu vstoupili dobře Lvi, ale tým z lázeňského města předvedl opět velký obrat, zlepšil herní činnosti, zejména na bloku,a vytěžil z toho vítězství 25:10.

„Zadařilo se nám v obraně a servisu, když jsme začali hrát naši hru a tu pak vnutili Praze,“ pochvaloval si volejbalové procitnutí svého týmu Patočka.

Do čtvrtého setu vstupovaly Karlovy Vary již s lehkostí a důležitou roli v něm sehrál další blokař Marc Wilson, který zaznamenal tři esa v řadě za sebou, a tím nasměroval kroky Varů k celkovému vítězství.

„Marcovi se povedla super série na servisu. Praha měla celkově velký problém s plachtou a z toho jsme hodně těžili,“ bilancoval Patočka rozhodující čtvrtý set, ve kterém jeho tým dosáhl na 25:18.

Karlovarsko tak po třech letech proplulo opět do finále extraligy, ve kterém se střetne s Českými Budějovicemi. „Semifinálová série pro nás byla těžká hlavně po mentální stránce. Jsem rád, že jsme to zvládli a zahrajeme si o titul,“ dodal závěrem Patočka.

Očima statistika Zdeňka Sklenáře

Předchozí tři semifinálové zápasy se točily okolo servisu a přihrávky, ale čtvrté utkání ukázalo, že nejen na těchto činnostech je stavěný moderní volejbal, jelikož v obou činnostech byl daleko lepší tým Lvů, ale v obranné fázi a zejména v následném útoku Vary předčily svého soupeře, a tím dokázaly zvrátit nepříznivý stav celého utkání. Co se týká posledního semifinálového utkání, tak Praha potvrdila, že jim jejich hala sedí, když její hráči vsadili na skákané podání, kterým přepodávali Karlovarsko, a připsali si na konto jedenáct přímých bodů z podání. Nejvíce se vedlo v prvním setu Petru Špulákovi, který zaznamenal dlouhou sérii, ve které dal čtyři esa, tím pomohl Praze získat první sadu. Taktéž na přihrávce byla Praha lepším týmem, tím pádem si vypracovala lepší pozici pro útok, ale tam narazila na takřka nepropustnou obranu Varů, a to celkem třiadvacetkrát, což je jen o dva méně, než Karlovarsko zaznamenalo ve třech předcházejících zápasech. Samozřejmě se tato dominance promítla i do procentuální úspěšnosti na útoku, ve které Karlovarsko s minimem nevynucených chyb v poměru dvě ku třinácti výrazně předčilo tým Prahy, a tím ukořistilo třetí postupové utkání a zamířilo do finále.

VK Lvi Praha – VK ČEZ Karlovarsko 1:3 (25:20, 25:27, 10:25, 18:25). Rozhodčí: Rychlík, Krtička.bez diváků. Konečný stav série: 1:3.

Lvi Praha: Špulák, Mihajlović, Skakić, Nedeljković, Janouch, Smith, libera Ježek, Havlas (stř. Pliasetskyi, J. Toman, Vodička, L. Toman).

VK ČEZ Karlovarsko: Patočka, Indra, Wiese, Wilson, Keemink, Vašina, libero Pfeffer (stř. Římal, Lux).