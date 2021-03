Hráčské zkušenosti jsou pro mě budoucností, vysvětluje Vojtěch Bigas

Florbalovou kariéru načal teprve před šesti lety v Domu dětí a mládeže Sokolov, posléze zamířil osmnáctiletý útočník a těšovický rodák Vojtěch Bigas do týmu Florbal Sokolov, ale v roce 2018 zamířil na střídavý start do FB Hurrican Karlovy Vary, kde působí do dnes.

Hlavním cílem pro Vojtěcha Bigase je probojovat se do prvoligového A-týmu karlovarských hurricanů. | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary

Vojto, prozradíte, kdy jste s florbalem začínal? V září roku 2015 jsem se přihlásil na kroužek florbalu v Domu dětí a mládeže v Sokolově. Jak jste se dostal do florbalového klubu v Karlových Varech? Když jsem byl v předešlém klubu, tak jsem měl větší ambice, větší touhu se zlepšovat než moji tehdejší spoluhráči, proto jsem se začal rozhlížet po lepším klubu a můj cíl byl právě klub Karlových Varů. Po kratší domluvě bylo vše jednoduše domluveno. Vše, co nám bylo odepřeno, musíme dohnat, vypočítává Martin Kratochvíl Přečíst článek › Jakou školu studujete, dá se studium s florbalem vůbec skloubit? Studuji Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou v Sokolově, obor elektrikář. Jelikož jsem se vydal na lehčí obor, tak mi skloubit školu a florbal rozhodně nedělá problém, a to i přes každodenní dojíždění jak do školy, tak na florbal. Jaký je váš doposud největší florbalový zážitek? Rozhodně nebudu mít tak moc zážitků jako moji spoluhráči, ale každý zápas je jeden velký zážitek. Rád vzpomínám na zápas proti Chomutovu, který jsem odehrál celý se zlomenou záprstní kůstkou, a překvapivě to byl jeden z mých nejlepších zápasů. Nöbauer: Momentálně se těším na další sezonu Přečíst článek › Jak vidíte svoji florbalovou budoucnost, máte nějaké ambice ve své kariéře? Rád bych se dostal do A-týmu mužů FB Hurrican Karlovy Vary, namířeno do jiného týmu úplně nemám. Hráčské zkušenosti jsou pro mě budoucností, vše ostatní se ukáže později. Prozradíte, co rád děláte ve svém volném čase? Věnuji se rodině a přítelkyni, pracuji na sobě a občas koukám na seriály. Závěrečná otázka pro inspiraci. Čím nejúspěšněji zabíjíte volný čas v době pandemie koronaviru a přísných vládních opatření? Koukání na seriály či filmy je určitě úspěšný zabiják času. V této koronavirové krizi bychom ale neměli zapomínat na svoji mentální a fyzickou stránku, k tomu určitě pomůže běhání, posilování či učení.