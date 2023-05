/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Už za tři týdny čeká Davida Dvořáka šestý zápas v UFC, nejprestižnější organizaci bojových sportů MMA. A tento mač bude sakra důležitý. Královéhradecký fighter totiž předešlé dva souboje prohrál na body. V sobotu 10. června vyzve v kanadském Vancouveru zkušeného amerického bijce Matta Schnella.

David Dvořák v ostrém zápase | Foto: archiv D. D.

Hrobník odlétá za oceán příští neděli. Již tuto sobotu večer zavítá do pražské O2 Areny, kde bude přímo u klece fandit svému trenérovi Patriku Kinclovi, jenž se v ostře sledované tuzemské bitvě utká s Karlosem Vémolou.

Davide, jste tři týdny před zápasem. V jaké fázi přípravy se nacházíte?

Teď jsem ve fázi, že ještě pořád jezdím na sparingy. Snažím se toho co nejvíce naspárovat s různými lidmi, dohnat tím kondici i zápasový přehled. Zrovna teď jsem na cestě do Prahy (v pátek dopoledne – pozn. aut.), kam jezdím dvakrát týdně. Takže teď je to pořád jenom cestování někam, ale všechno probíhá podle plánu.

Jezdíte i mimo republiku?

Zhruba tři týdny zpátky jsem byl čtrnáct dní ve Španělsku, takže musím cestovat i mimo republiku. Nicméně teď až do odjezdu budu jenom v Čechách.

Jaký bude další program? Kdy odlétáte do Kanady?

Další program je takový, že odlétáme 28. května, což je nějakých čtrnáct dní před samotným zápasem. Ten se koná 10. června a domů se vracím někdy 15. června.

Zdroj: O2 TV Sport

Jak vidíte zítřejší velký souboj vašeho kouče Patrika Kincla s Karlosem Vémolou?

(usměje se) Samozřejmě vzhledem k tomu, že tam budu s Patrikem a budu stát přímo u klece, tak ho vidím rozhodně vítězně pro něj. Jiný scénář si ani neumím představit. Prostě věřím tomu, že to tak dopadne.

Očekáváte delší zápas? Nebo si myslíte, že to bude rychlé?

Spíš si myslím, že to bude rychlejší zápas. Nemyslím si, že se tam budou chtít tahat celých dvacet pět minut. Podle mě ve druhém nebo nejdéle na začátku třetího kola by to mohlo skončit.

Na co by si Patrik měl dát pozor a v čem by naopak mohl mít navrch?

Podle mě bude mít Patrik rozhodně navrch ve všech směrech co se týká technické části, ať to bude wrestling, postoj a podobně. Jenom si bude muset dát pozor na Karlosovu hrubou sílu. Jediná věc, která mě napadá, že by se mu nějak dostal do hlavy, ale myslím si, že Patrik je na to až moc zkušený, že se to nestane. Popravdě mě ani nenapadá nic, na co si úplně extra dávat pozor. Pokud si pojede jenom to svoje, co má naučené, tak to bude bohatě stačit.

Oba se navzájem nemusejí, jaký vy máte vztah s Karlosem Vémolou?

My jsme se s Karlosem kolikrát viděli, byl jsem i u něj doma několikrát, byl jsem s ním trénovat v Anglii. Máme vztah úplně v pohodě. On mi několikrát pomohl, když jsem byl v Anglii. Takže já tam nemám nějaký hejt nebo něco podobného.