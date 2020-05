Čtyři roky nezápasil, věnoval se hlavně trenérské činnosti a připravoval svoje kluky a holky na zápasy, zabezpečoval jim potřebnou péči, kterou každý zápasník potřebuje.

Jenže…

Jeho bojovné arménské srdce bylo tak nějak v neklidu, a když se připojilo hecování okolí, tak oznámil návrat. Jednou… Až bude vhodná příležitost.

Ta však přišla nezvykle rychle. V těžkých časech nový projekt organizace Oktagon MMA pod názvem Oktagon Underground potřeboval bleskový záskok.

David Hunanyan po šanci okamžitě sáhl. Čtyři dny před akcí. „Přišla příležitost a já se jí musel chopit a ukázat, že i tady, v Karlovarském kraji, jsou zápasníci, a tenhle sport vyzdvihnout i zde,“ vysvětluje bývalý mistr České republiky v boxu a kickboxu.

Když si připočteme shazování sedmi kilogramů váhy, příprava byla mírně řečeno trochu zanedbaná. „To je pravda, ale co už. Šli jsme do toho s tím, že postupně tělo odejde. S tím jsme počítali, ale samozřejmě jsme si to nepřipouštěli,“ usmívá se Hunanyan.

26letý bojovník Elite Fight Clubu Chodov, kterého doprovodil do klece jeho otec Yura a Michael Madej, po dlouhé zápasové pauze překvapil. Do zástupce české trenérské legendy Petra Macháčka Daniela Vítovce se pustil bez skrupulí.

V prvním kole si připsal dva zapsané strhy na zem, ve druhém trefil soupeře vysokými kopy na hlavu. A měl znatelnou převahu. „První dvě kola probíhala, jak měla, byla v naší režii. Nabouchat, nakopat, naházet, pohlídat a hlavně si to užívat,“ poukazuje David Hunanyan.

Ve třetím ale začaly podle očekávání docházet síly. „Bohužel došlo palivo a už to jelo jen na výdrž,“ líčí bojovník z Karlových Varů.

Přesto se zpočátku držel.

Závěr byl ale strhující.

Necelou minutu a půl před koncem inkasoval Hunanyan úder z otočky, i když přes kryt, a byl počítán. „Tohle jsem nepochopil, spíše jsem zakopl. Sám jsem rychle reagoval, vstal a ptal se proč? Ale nevadí, zdraví je také důležité a chápu to, no,“ zůstává v klidu.

Druhé počítání přišlo v závěrečné vteřině duelu, když se zcela „vyšťavený“ zápasník z EFC Chodov ocitl pod finálním náporem Vítovce. „Prostě jsem koupil hezký úder,“ přiznává sportovně.

Konečný verdikt rozhodčích zněl pro Davida Hunanyana nepříznivě, porážka na body. „Ale i tak si myslíme, že jsme ukázali hezký zápas, o kterém lidi mluví,“ je nakonec spokojen zápasník s arménskou krví v žilách.

David Hunanyan neřekl zřejmě poslední slovo, zdá se, že ho znovu chytila chuť trochu rozvířit české vody. „Uvidíme, co přijde za nabídky a také jak na tom budu i já. Teď jsem chtěl hlavně ukázat, že ještě nejsem v důchodu,“ říká.

Na závěr si nechal několik vzkazů. „Rád bych poděkoval rodině, přátelům, sponzorům, všem, kteří jsou se mnou v tělocvičně, kde se cítím jako doma v Elite Fight Clubu Chodov.“