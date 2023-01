„Zápas se nám vůbec nepovedl,“ řekl smířlivě po utkání karlovarský trenér Marek Mandler. A nebylo divu. Jeho tým totiž zažil jednu z nejhorších prvních třetin, když během ní inkasoval hrozivých sedm branek. „Chtěli jsme se zaměřit hlavně na obranu vzhledem k blížícímu se play down, a už počet obdržených branek svědčí o tom, že se to úplně nepodařilo,“ zklamaně narážel Mandler na taktiku, se kterou Karlovy Vary do Mladé Boleslavi dorazily, ta však po první třetině vzala rychle zasvé.