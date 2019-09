„Byla to velká bitva, jak psychická, tak hlavně fyzická,“ narážel karlovarský trenér Petr Pánek na cenné vítězství 5:2 na palubovce nováčka prvoligové soutěže TJ Sokol Jaroměř.

Úvodní dvacetiminutovka sice přinesla spoustu šancí, ale bez brankového efektu, a tak se šlo do kabin překvapivě za bezbrankového stavu. To ve druhé to už bylo po gólové stránce o něčem jiném. První branku duelu obstaral v přesilové hře Michal Strachota, to se psala 21. minuta. Ve 29. minutě pak přidal druhý zářez Karlových Varů Michal Klápa (na snímku), pro kterého to byla premiérová trefa v novém prvoligovém ročníku. Povedenou druhou třetinu pak vyšperkoval v podobě třetí branky taktéž premiérovou trefou Daniel Kalaš. A aby těch premiér nebylo málo, ve třetí třetině se zapsal poprvé do střelecké listiny v trikotu hurricanů Jakub Pecha. Poté se dočkali brankové radosti i domácí, za které skóroval Tomáš Hejzlar, ale v 55. minutě navrátil čtyřbrankové vedení týmu z města minerálních pramenů Michal Klápa. Vše pak zakončili domácí, za které zmírnil prohru na rozdíl tří branek v 59. minutě Petr Hofman. „Jsme moc rádi, že jsme zde zvítězili, soupeřům se zde bude hrát těžce,“ dodal závěrem ke druhé výhře karlovarský trenér.

TJ Sokol Jaroměř – FB Hurrican Karlovy Vary 2:5 (0:0, 0:3, 2:2)

Branky: 45. Tomáš Hejzlar, 59. Petr Hofman – 21. Michal Strachota, 29. a 55. Michal Klápa, 39. Daniel Kalaš, 42. Jakub Pecha. Rozhodčí: Michal Měsíček – Martin Trnka. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:2. Diváci: 218.