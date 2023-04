/FLORBAL/ Další dvě utkání mají před sebou v rámci druhého kola play down florbalisté karlovarských hurricánů. Hráči Varů, kteří vedou v sérii s Otrokovice 2:0, tak mohou v domácím prostředí, kde oba duely odehrají, o záchraně v Livesport Superlize.

FB Hurrican Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary/Atelier Chromcovi

Nejdříve však budou muset přetavit ve vítězství obě utkání, které bude hostit hala míčových sportů. Svěřenci karlovarského trenéra Marka Mandlera budou chtít navázat na uplynulý víkend, kdy se představili na palubovce Otrokovic. V sobotu hurricáni na půdě soupeře slavili výhru 7:4, když Vary vedly po první třetině 3:1, a i v dalším průběhu duelu, si své vedení kontrolovaly.

Karlovarský tým zároveň dokázal využít svou jedinou přesilovou hru, šlo o důležitý pozitivní impuls, jelikož tato herní činnosti jim v závěru série s Českou Lípou příliš nevycházela. Nedělní bitva však nezačala pro svěřence Marka Mandlera vůbec dobře, v první dvacetiminutovce zaznamenali pouze dva střelecké pokusy a byť byl jeden z nich úspěšný, tak nebýt skvělého brankáře Daniela Váradiho, tak by rozdíl ve skóre nebyl pouze jednobrankový.

Co naopak hráčům z lázeňského města vyšlo parádně, byla druhá třetina, v ní se povedlo Varům překlopit vedení na svou stranu, v samotném závěru ještě pojistil druhé vítězství kapitán Michal Klápa. Hurricáni by se však měli mít před víkendem na pozoru. Již v prvním kole play down vedli v sérii 2:0 na zápasy, nakonec se, ale z udržení mezi superligovou smetánkou radovala Česká Lípa, která dovedla sérii do výhry 4:3 na zápasy.

První zápas bude na programu v hale míčových sportů v sobotu 1. dubna od 19.00 hodin, druhý pak v neděli 2. dubna od 15.00 hodin.