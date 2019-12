Úvodní kolo má úspěšně za sebou krajský přebor ve futsale kategorie U15.

To čítalo celkem za účasti dvanácti týmů osmnáct utkání, když každý tým odehrál tři utkání. Nejlépe se s nástrahami prvního kola popasovali v hale míčových sportů, kde se úvodní kolo soutěže odehrálo, hráči v trikotech citického Sokola, kteří jako jediní neztratili ani bod, a po zásluze se tak vyhoupli s plným bodovým ziskem na první příčku v tabulce. Citice slavily hned tři čtyřbranková vítězství, když postupně pokořily Aš, Starou Vodu a karlovarskou Lokomotivu. Druhé místo patří ašské Jiskře, která dosáhla stejně jako dalších sedm týmů na dvě výhry a jednu prohru, ale během prvního kola měla nejpilnější útok, který nastřílel úctyhodných devatenáct branek, když deset z nich měl na svědomí Josef Robausch, který se tak usadil pro změnu na čele tabulky kanonýrů soutěže. Ašáci porazili vysoko nejen karlovarskou Lokomotivu, ale také Starou Vodu. Bodově vyšli naprázdno pouze s lídrem tabulky Citicemi. Třetí místo si drží hornoslavkovský Spartak, který taktéž dosáhl na šest bodů jako Aš, pouze nastřílel o dvě branky méně. Spartakovci vysoko pokořili v rámci sokolovského derby Kynšperk, k tomu pak přidali druhou výhru opět v sokolovském derby, ve kterém vypráskali pro změnu Královské Poříčí. Šest bodů pak mají na kontě také Chodov, FC Cheb, Habartov, Dolní Rychnov a Kynšperk. Naopak po prvním kole krajského přeboru jsou bez bodu hned tři týmy. Poslední, tedy dvanáctá příčka patří za tři prohry karlovarské Lokomotivě, která navíc jako jediná nedokázala vstřelit během zahajovacího kola žádnou branku. O něco lépe na tom bylo Královské Poříčí, které se drží díky vstřeleným čtyřem brankám na předposlední příčce. Třetím bezbodovým týmem je Sokol Teplá, když dvakrát těsně odešel z palubovky poražen, a to v utkání s Habartovem a Dolním Rychnovem, kdy to byla prohra rozdílem jedné branky. Vysokou porážku pak zaznamenala Teplá v souboji s Chodovem.