Johny Kolář nastoupil v královské disciplíně K1 a v pozdních hodinách se probojoval až do semifinále, kde prohrál se srbským zápasníkem těsně 1:2 na body a bral první medaili mistrovství pro náš tým, skvělý bronz.

Český tým pod vedením trenérů Václava Koláře, Evžena Bubyra a Jaroslava Kalfáře vyrazil poslední zářijový víkend na mistrovství světa do rakouského Salzburgu. Tým byl složený ze zkušených reprezentantů Johnyho Koláře, Kryštofa Schwarze a Matyáše Flídra, který si o nominaci řekl posledními výsledky z domácích soutěží.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.