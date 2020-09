„Cíle jsou tady vždycky ty nejvyšší, ale musíme dát do každého zápasu všechno,“ říká v rozhovoru nahrávač a kapitán týmu Lukáš Ticháček.

Jaká je nálada v týmu těsně před startem soutěže?

Příprava byla dlouhá jako každý rok, protože hodně se cvičí v posilovně a volejbalu je málo. Takže se všichni těší na první zápas a nálada v týmu je výborná.

Extraliga začíná letos téměř o měsíc dřív než obvykle. Byla příprava Karlovarska dostatečná?

Zápasy sice začínají o něco dřív, ale tomu byla přizpůsobená příprava, která taky začala dřív. Příprava byla dostatečná, do prvního zápasu půjdeme připravení.

Každý extraligový klub řešil určité komplikace v souvislosti s pandemií koronaviru. Ovlivní tato okolnost start sezony?

Covid samozřejmě ovlivní celou sezonu, nejenom její začátek. Myslím si, že s tím budou problémy celou dobu. A ten, kdo se s tím nejlíp vyrovná, bude během sezony nejlepší. Už jsou první náznaky, některé zápasy jsou už přeložené, takže to covid bude ovlivňovat, a to hodně.

Limitovaní budou i fanoušci. Do jaké míry to naruší průběh zápasů?

Zatím ty počty a tím pádem limity nejsou tak strašné, ale nedovedu si představit fandícího diváka s rouškou. To bude asi úplně nejhorší. Horší než ten limit, protože i v deseti lidech se dá udělat super atmosféra. Bude to problém, ten začátek pro každého bude nový, je možné, že později budeme hrát s prázdnými tribunami, kde bude slyšet každé slovo. A na to si budeme muset zvyknout, to určitě bude pro každého těžký, budeme si s tím muset poradit.

Co Karlovarsko nabídne svým příznivcům?

Doufám, že nabídneme hodně stejných nebo podobných věcí jako loni. To znamená, že se budeme opírat o dobrý servis a dobrý útok. A když k tomu přidáme kvalitní blok a obranu, pak to bude dobré a diváci se můžou těšit na hodně útoků z „pajpu“ čili ze druhé linie. Do toho přidáme atraktivní levoruký útok z „handy“ v podání Patrika Indry. Všechny fanoušky bych chtěl pozvat už na první zápas, určitě se mají na co těšit.

Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

Jaké jsou ambice týmu do sezony? Nebo je tato otázka předčasná?

V Karlovarsku jsou ambice vždycky ty nejvyšší. Ale i když to třeba nebude oficiálně řečeno, každý si musí nastavit taky svůj individuální cíl. Budeme chtít vyhrát každý zápas. Jestli se nám to povede, budeme první. Ale uvidíme, jaká bude situace s covidem a kolik se odehraje kol, takže cíle je těžké nastavovat, protože tahle sezona může být ovlivněná jinými věcmi, než je náš výkon. To ale nic nemění na tom, že je potřeba dát do každého zápasu všechno a pokusit se vyhrát každý zápas.

Jak jste připraveni na víceboj extraliga – pohár – Liga mistrů?

Myslím si, že covid ovlivní všechny tři soutěže, které jsou před námi. Před každým zápasem Champions League se musí všichni hráči nechat testovat, takže se může stát, že těsně před zápasem vypadnou dva tři hráči ze základu. Taky nevíme, jestli budou moct týmy vycestovat. Co se týká Champions League, je tam strašně moc otázek. Soutěže v Čechách budou stejné jako každý rok, s těmi si můžeme poradit. (tk)