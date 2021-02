„Velmi nás to mrzí, protože jsou perfektní sněhové podmínky, ale jsme rádi, že uspořádáme 50. ročník Karlova běhu alespoň touto formou. Oslavy se vší parádou, kterou si toto jubileum zaslouží, si vynahradíme příští rok. Doufáme, že tato možnost přiláká i účastníky, kteří s běžeckým lyžováním teprve začínají a kteří by jinak neměli odvahu se postavit na start klasického závodu,“ vysvětlovala za pořadatele oblíbeného závodu, LK Slovan Karlovy Vary, ředitelka závodu Kateřina Ondrová.

„Všechny trasy budou v pátek a sobotu upraveny na volnou techniku s jednou stopou pro klasickou techniku, tak aby si každý mohl vybrat, jakou techniku zvolí, v neděli budou najety klasické stopy,“ připomněla rozdělení stop, které budou moci během tří dnů využít.

Pro dospělé bude připravena a označena trasa 12 km a 22 km, když v neděli k nim přibude navíc trasa 45 km. „Chtěla bych všem doporučit, aby si zkusili projet trať 45 km, je to krásný okruh, který je málokdy, kvůli sněhu, sjízdný. Letos jsou pro něj ideální podmínky,“ láká Ondrová závodníky na trasu nejdelší distance v rámci Karlova běhu.

Jubilejní 50. ročník Karlova běhu se e navzdory vládním opatřením na Božím Daru uskuteční, ale milovníci bílé stopy ho budou muset absolvovat pouze individuálně, to se týká nejen dospělých, ale také kategorií dětí.Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Pro děti pak budou nachystány trasy 0,5 km, 1,5 km a 6 km, které bude možné absolvovat všechny tři dny. „Trasu si projíždí každý individuálně v libovolném čase, tak abychom dodrželi všechna platná nařízení vlády ČR,“ narážela na přísná opatření, která budou jubilejní ročník doprovázet.

Připravena bude v místě startu na Božím Daru časomíra, odkud bude možné projet trasu s měřeným časem. „Trasy budou vyznavačům bílé stopy k dispozici od pátku 19. února do neděle 21. února, vždy od 9.00 do 18.00, v neděli pak pouze do 16 hodin,“ upozorňovala na časový třídenní harmonogram Ondrová.

Závodníci budou moci přispět na úpravu tras, kdy zakoupením účastnického příspěvku podpoří pořadatele, LK Slovan Karlovy Vary, v tom, co dělají nejraději. Zakoupení příspěvku je možné pouze on-line formou na webovém odkazu: registrace.sportsoft.cz do pondělí 15. února 12 hodin.

„Cena příspěvku je 250 Kč pro dospělé a 100 Kč pro děti do 18 let. Příspěvek zahrnuje v rámci ceny čepici, čelenku, šátek dle výběru, dřevěnou účastnickou medaili, certifikát o absolvování trasy, měření času na trase, účastnické číslo s čipem a měřící technologií, tyčinku,“ přiblížila Ondrová, co příspěvky obsahují.

„Prvních 150 závodníků, kteří přispějí na úpravu tratí, navíc obdrží slevu 500 Kč na hole Haakon dle vlastního výběru. Účastnický balíček bude poslán poštou na adresu uvedenou při zakoupení příspěvku,“ poukazovala šéfová Karlova běhu.

Závodníci pak pro měření svého závodu musí mít nasazené účastnické číslo, které obdrží poštou po zakoupení příspěvku na úpravu tratí. Číslo obsahuje čip, který každému účastníkovi změří čas. „Startovním koridorem je možné projet opakovaně, a až se účastník rozhodne, že chce jet naostro, jde do odděleného koridoru se startovní brankou, kterou projede, a od té chvíle se mu měří čas. Startovní brankou je možné projet pouze jednou,“ podotýká ke startu Ondrová.

Každý se může účastnit výzvy několikrát, ať volně či klasicky, ale vždy to vyžaduje zakoupení dalšího příspěvku. „Kolik příspěvků pořídím, tolikrát mohu na měřenou trať, tak praví staré známé pořekadlo,“ vysvětluje Ondrová.

Cíl se uzavírá v pátek a v sobotu v 18:00, v neděli poté v 16:00, do těchto časů je nutné projet cílem. „Dopravu si zajišťuje každý účastník individuálně, lyžařům není poskytnuto žádné zázemí ani místo vyhrazené k odkládání věcí. Navíc nebude k dispozici zdravotní zajištění, každý závodník vyráží na trať na vlastní nebezpečí, v případě potřeby je nutné volat horskou službu 1210 nebo linku 155,“ upozorňuje Ondrová.

„Věříme, že i v této nelehké době se vyrazíte na chvilku projet a načerpáte sílu ze zdravého pohybu. Děkujeme za vaši podporu, moc si jí vážíme,“ dodává závěrem Kateřina Ondrová.