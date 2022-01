„Pro mě je to největší úspěch v kariéře,“ řekl s úsměvem ke svému úspěchu na OPA Cupu Kryštof Zatloukal. Závod byl rozdělen do osmi okruhů a právě až v tom posledním přišel na pořad boj o medaile.

„Závodit se začalo až v tom posledním velkém kopci. Do té doby to z diváckého pohledu nebylo úplně záživné, protože se jelo ve skupině, ze které občas někdo odpadl,“ přidával svůj pohled na závod karlovarský rodák.

„V posledním kole ujel Antonin Savary, kterého jsem pak do cíle ještě stíhal, ale už jsem ho nepředstihl,“ popisoval závěr závodu, ve kterém mu chyběly k zisku zlata 0,4 vteřiny.

Zatloukal se mohl opřít také o výbornou práci servisu. „Lyže jely parádně,“ chválil si juniorský reprezentant. „Z kopce jsem soupeře hodně sjížděl,“ prozradil Zatloukal. Pro něj je zisk stříbra na OPA Cupu velkou motivací do další práce.

„Pro mě to znamená, hlavně to, že má smysl v té cestě pokračovat. Každý takový úspěch motivuje do další práce,“ dodal s úsměvem Zatloukal.