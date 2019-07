Tereza Sekyrová si mezi juniorskými čtvrtkařkami v sobotním rozběhu v klidu pohlídala přímý postup do finále. V neděli si ze sedmé dráhy vybojovala stříbrnou medaili, navíc vyšperkovanou novým osobním rekordem – 55,75. Současně si tímto výkonem zajistila start na mezistátním utkání juniorů a juniorek, které se uskuteční v maďarském Györu.

Klára Sobotková byla nejvytíženější závodnicí z kvarteta AK Sokolov. „Celkem absolvovala šest startů a měla stoprocentní úspěšnost, prošla na obou sprintech až do finále,“ poukázal sokolovský trenér Pavel Procházka. V pátek rozběh a semifinále na 100 metrů, v sobotu finále na 100 metrů a rozběh na 200 metrů, v neděli při stoprocentní úspěšnosti semifinále a finále na 200 metrů. „Na kratším sprintu doběhla na 8. místě, na dvoustovce o místo lépe – sedmá. Výkony ovlivnil vítr, buď nedovolená podpora na stovce, nebo silný protivítr na dvojnásobné distanci. Její nejlepší výkony – 12,33 a 24,91,“ popisuje vystoupení Sobotkové trenér AK Sokolov.

Nutno podotknout, že to bylo opravdu velmi „inteligentní“ rozhodnutí, jak mladé sprinterky totálně přetížit. Například čtyřnásobná zlatá medailistka Novotná běžela ještě obě štafety (celkem tedy nastoupila během tří dnů k osmi závodům). Příště by možná nebylo špatné přidat v obou štafetách rozběhy. Navíc to všechno musely závodnice absolvovat v úmorném vedru.

Jan Kundrát si při své premiéře mezi dorosteneckými čtvrtkaři vedl skvěle. Ve třetím rozběhu přesně dodržel taktiku, nenechal se strhnout k přepálenému začátku a dokázal parádně finišovat na třetím místě v novém osobním rekordu 51,57 s. „O pouhou jednu setinu nakonec skončil na devátém, tedy prvním nepostupovém místě,“ přiblížil Pavel Procházka.

Poslední zástupkyně AK Sokolov Veronika Sládková se v náročné kvalifikaci dálkařek – dorostenek bohužel nesrovnala s rozběhem a její nejlepší pokus (467 centimetrů) k postupu do finále nestačil.