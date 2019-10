Výborný vstup do druhého utkání a pohodové vedení o sedm bodů 18:11 Chodovačky následně promarnily zbytečnými chybami. V následujícím setu ale dominovaly 25:9 a přišel drobný útlum, nicméně zvládnutá koncovka třetího a doslova ubojovaný čtvrtý set.

„Šest bodů do tabulky se určitě počítá a budou se v celkovém součtu hodit,“ usmívá se kouč chodovských volejbalistek.

Plzeň – Chodov 1:3 (20,-17,-22,-21) a 1:3 (24,-9,-23,-22).

Juniorky BVC Chodov zajížděly na palubovku Olympu Praha. Soupeř po porážce minulý víkend v Liberci neponechal nic náhodě a na dvojutkání s Chodovem povolal do běžné sestavy, tvořené hlavně reprezentantkami ročníku narození 2002/03 a 2000/01, také posily ročníku 2000 ze soupisky extraligy žen. „Z utkání jsme tak chtěli především nabrat co nejvíce zkušeností,“ poukazuje Jiří Kudrle.

Odvážně, riskantně a na hranici svých možností zahrály chodovské juniorky především ve třetí sadě prvního utkání a v prvních dvou setech utkání číslo dvě. „Zde se nám dokonce podařilo získat úvodní set zápasu. Dařilo se nám podání, obrana na síti a výborně jsme kombinovali po celkem na naše poměry slušné přihrávce. Fungoval razantní útok,“ poukazuje trenér BVC.

Sety 1 a 2 v prvním a 3 a 4 v druhém utkání dopadly jednoznačně a podle očekávání ve prospěch zkušeného papírového favorita z Prahy, který jejich průběh od začátku až do konce jednoznačně kontroloval. „Naše družstvo však předvedlo velice sympatický výkon a samo sobě poodhalilo své možnosti. A to jsou právě ty velice cenné zkušenosti, které potřebujeme do vrcholu sezóny v únoru a březnu získat – super! Holkám velká pochvala za odvahu a bojovnost,“ doplnil Jiří Kudrle.

Tento víkend čeká další z favoritů letošní extraligové sezóny – Dukla Liberec. Obě družstva, kadetky i juniorky BVC, odehrají svá utkání na střídačku (v 10, 12, 14 a 16 hodin) tentokrát doma, a tak doufáme, že nás přijdete do haly v sobotu 5. října od 10:00 opět povzbudit. „Těšíme se na vás, každý hlas se bude hodit,“ láká fanoušky do chodovské haly trenér.