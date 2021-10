V Karlovarsku patříte k služebně nejstarším hráčům, navíc v letošní sezoně tým povedete v roli kapitána…

Fakt je, že jsem tady od začátku klubu. Jsem tu s rodinou spokojený a klub nám vytváří krásné zázemí. To, že letos ponesu kapitánskou pásku, je čest, bude to pro mě pocta.

Tým zůstal po zisku mistrovského titulu vesměs pohromadě, když odešli Lux a Ticháček, na hostování zamířil Baláž, naopak tým posílili zkušení borci Zajíček a Ihnát…

Vedení klubu se zachovalo velice zodpovědně a tým podrželo ve stejném složení, a navíc ho vhodně doplnilo.

Během přestávky však posilovaly i ostatní týmy, nejvíce Liberec. Sledoval jste změny v týmech soupeřů?

Ano, s kluky z týmu sledujeme vesměs všechny přesuny hráčů po extraligových klubech. Kdo jak posílil, se ukáže až během sezony.

Karlovarsko se vítězně naladilo před startem nového ročníku ziskem Superpoháru, když porazilo Liberec, jak to bylo pro tým důležité?

Každá trofej se počítá a tato o to víc, že jsme jejími historicky prvními vítězi. Dodá to jistý klid do začátku samotné sezony.

Extraliga však bude zcela o něčem jiném, tam se začne od nuly…

To máte pravdu, ale jak jsem říkal výše, my se teď můžeme klidně soustředit na práci. A že té práce bude letos hodně! Jestli nás chtěl loni každý porazit, tak letos to bude platit dvojnásob.

Vás navíc čekají předkola Ligy mistrů, když tak opět budete absolvovat náročný program…

Náročný program a Karlovarsko jdou ruku v ruce. Bude to opět náročné, ale to my moc dobře víme a každý z nás s tím počítá a těšíme se na to.

Do nového ročníku budete vstupovat se statusem úřadujícího mistra, jak to bude náročné a zavazující?

Obhajoba titulu hned následující sezonu je jedna z nejobtížnějších disciplín. Bude to pro nás výzva.

Na titul si zcela jistě budou dělat zálusk České Budějovice, Liberec, Lvi Praha, ale i další…

A tak je to správně. Ať vyhraje ten nejlepší, od toho je konkurence.

Navíc v prvním extraligovém domácím utkání přivítáte v sobotu 2. října právě Liberec. Na co byste pozval fanoušky, kteří se opět mohou navrátit po dlouhé odmlce zpět na tribuny?

Pozval bych je právě na to, aby si užili, že opět mohou jít na sportovní akci se vším všudy. Zároveň doufám, že fanouškům zprostředkujeme krásný zážitek v podobě hezkého sportu, a jako bonus si naše vedení přichystalo občerstvení a hudební koncert hned po zápase, kterého se budou moct zúčastnit i s námi, hráči.

Vary dosáhly na první výhru

Zahajovací kolo základní části UNIQA extraligy mužů mají hráči úřadujícího mistra VK ČEZ Karlovarsko úspěšně za sebou. Ale tentokrát to byla pořádná bitva, když Varům se příliš herně nedařilo, i přesto dokázaly zlomit duel ve svůj prospěch.

„Z pohledu hráče ze hřiště to nevypadalo jako hezký zápas. My jsme se hrozně trápili na servisu, nebyla činnost, která by nám vyloženě šla, a Vodolka zacítila šanci a hrála dobře, jak už je v jejich hale zvykem. Tady to bude mít těžké každý a my jsme rádi za tři body, protože se dá říct, že se štěstím,“ hodnotil náročné utkání karlovarský Daniel Pfeffer, který si odbyl úspěšnou premiéru v roli kapitána.

Karlovarsko odehraje své první domácí utkání v sobotu 2. října, když v hale míčových sportů bude hostit od 17.00 hodin Duklu Liberec. Posléze bude následovat mistrovská párty, kdy se Karlovarsko bude chtít dodatečně podělit o mistrovské oslavy se svými fanoušky.

Vše odstartuje v 19.00 hodin vystoupení hudební skupiny Support Lesbiens a poté bude následovat od 21.00 do 24.00 hodin párty s Rádiem Kiss.

Vstupenky si mohou zájemci zakoupit v předprodeji na na odkazu: https://go.ticketportal.cz/event/568.

AERO Odolena Voda – VK ČEZ Karlovarsko 1:3 (20:25, 26:28, 25:22, 23:25). Rozhodčí: Spáčil, Kubinec. Diváci: 567.

Odolena Voda: Horák, Démar, Shchadilov, Carmody, Hladík, Saada, libero Hadrava (stř. Chancy, Chevalier, Jachnicki, Ribom).

Karlovarsko: Vašina, Patočka, Indra, Wiese, Zajíček, Keemink, libero Pfeffer (stř. Wilson, Fišer).