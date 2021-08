„Příprava samozřejmě probíhá ve spolupráci s Jirkou Novákem,“ ujistil Koloušek, který přípravu konzultuje na dálku s hlavním trenérem Karlovarska a zároveň reprezentačního mužstva.

Padesátiletý Jakub Koloušek prošel jako hráč špičkovými kluby VŠ Praha, Olympem a Spartakem Perštejn. Poté se volejbalem živil v Turecku, na Slovensku, v Polsku a ve Francii.

Jako trenér je spojován s týmem prvoligových Dobřichovic. „Teď se ve Varech seznamuju s chodem mužstva a cítím se výborně, protože je to tady naprosto profesionální, funguje to tak, jak to fungovat má,“ pochvaloval si někdejší extraligový nahrávač.

„Začali jsme standardně, ze začátku je to seznamování s balonem, bez skákání, lehčí posilovna a atletika,“ poznamenal Koloušek ke startu letní přípravy. Po prvním týdnu už volejbalisté zvyšují dávky v posilovně a více se věnují práci s míčem a tréninku základních volejbalových činností.

Extraligový tým Karlovarska zahájil letní přípravu jako obvykle souběžně s příměstským volejbalovým kempem, který klub pořádá. A všichni přítomní hráči se zapojují i do tréninků dětí a mládeže.

V přípravě pracují smečaři Lukasz Wiese a Martin Fišer, nahrávač Martin Kočka, blokař Marc Wilson a univerzálové Patrik Indra a Daniel Římal. Ten navíc během léta úspěšně dokončil sportovní studia na Masarykově Univerzitě.

„Polovina hráčů ale chybí, připravují se na mistrovství Evropy s národními týmy svých zemí,“ připomněl manažer klubu Ondřej Hudeček.

Absence v klubu omluvené z reprezentačních důvodů mají blokaři Vojtěch Patočka a Adam Zajíček, libero Daniel Pfeffer, smečaři Lukáš Vašina a Jakub Ihnát a nahrávač Wessel Keemink.

Na rozdíl od předešlých let se před sezonou mužstvo Karlovarska nezúčastní žádného přípravného turnaje. Odehraje ale řadu zápasů proti extraligovým soupeřům.

„Věříme, že takový model bude dostačující. Oslovili jsme hlavně kluby dostupné svou vzdáleností, domluvili jsme zatím zápasy s Ústím, Odolkou, Prahou a Kladnem,“ vypočítal Ondřej Hudeček. V pondělí 20. září pak tým Karlovarska svede souboj s Duklou Liberec o domácí Superpohár.