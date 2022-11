„Myslím si, že pro Karlovarsko to byl spíše trénink než zápas,“ narážel ostravský trenér Richard Vlkolinský na jednoznačný průběh duelu.

A věděl, o čem mluví. Od úvodního míče se totiž hrálo podle not lídra extraligové tabulky, když Vary svému soupeři povolily například v prvním setu pouhých čtrnáct bodů. „Vary byly ve všem jednoznačně lepší a my jsme neměli co nabídnout,“ nehledal žádné výmluvy ostravský kapitán Dominik Fořt.

To druhý set již byl vyrovnaný, přesto Karlovarsko v čele s nahrávačem Janem Kasanem, který poprvé nastoupil v základní sestavě, dál ničilo Ostravu pohlednými akcemi, když ve druhé sadě zvítězilo 25:17.

Karlovarsko dosáhlo na jedenáctou výhru, uspělo v Benátkách

„Jsem strašně rád za Kasiho, že zahrál takto skvělý zápas. Od něj se odvíjel celý výkon družstva a obrovský rozdíl ve skóre,“ chválil si kapitán Varů Daniel Pfeffer předvedený výkon svého nahrávače. Dominanci pak stvrdilo Karlovarsko ve třetím setu, ve kterém vyhrálo rozdílem deseti bodů, a to 25:15.

„Velké poděkování patří klukům do šatny. K utkání přistoupili profesionálním způsobem a hráli i za ty, kteří museli zůstat v postelích,“ připomněl po utkání kouč Karlových Varů Jiří Novák, který z důvodu nemoci musel sáhnout hned k několika změnám.

Zastoupivší hráči Varů však prokázali své kvality a dopomohli týmu z lázní se vítězně naladit před třetím vystoupením v Champions League, ve kterém Karlovarsko ve středu 30. listopadu bude hostit od 18.00 hodin v hale míčových sportů belgický Menen.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Ostrava 3:0 (25:14, 25:17, 25:15). Rozhodčí: P. Dušek, T. Buchar. Diváci: 590. Karlovarsko: Ihnát, Zajíček, Sasak, Juhkami, Weir, Kasan, libero Pfeffer (stř. Pastrňák, Lamanec). Ostrava: Jarosinski, Muroň, Vašíček, Mazoch, Polynski, Dvořák, libero Fořt (stř. Ptáček, Blazej, Vancl).