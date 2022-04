„Pro nás důležité vítězství, výborný vstup do série,“ pochvaloval si po utkání trenér Karlovarska Jiří Novák. „Ideální výsledek 3:0, i když to nebylo lehké,“ doplnil trenéra Varů kapitán Daniel Pffefer.

Odolena Voda pořádně kousala úřadujícího mistra extraligy pouze v prvním setu, ve kterém předčila Karlovarsko především na servisu, i přesto dokázaly Vary dotáhnout set po dramatické koncovce k výhře 26:24.

S Odolkou je to vždy na ostří nože, říká Wiese

„V prvním setu nás Odolka zlobila na servisu, ale pak jsme to zase my servisem otočili na naši stranu,“ poukazoval karlovarský trenér. Ve druhé sadě již ničilo Karlovarsko soupeře obávaným servisem, když mu dovolilo uhrát pouze patnáct bodů. Ve třetím pak rozjeté Vary nedaly hostům šanci a dovedly set do vítězství 25:19.

„Je to zatím jen 1:0, čeká nás velmi těžké utkání v Odoleně Vodě, takže se připravíme a jdeme do toho,“ poukazoval závěrem Novák. Druhé semifinálové utkání čeká Karlovarsko ve čtvrtek 14. dubna od 18.00 hodin na palubovce Odoleny Vody.

VK ČEZ Karlovarsko – Aero Odolena Voda 3:0 (26:24, 25:15, 25:19). Rozhodčí: Krtička, Buchar. Diváci: 750. Stav série: 1:0.

Karlovarsko: Vašina, Zajíček, Indra, Wiese, Patočka, Keemink, libero Pfeffer (stř. Ihnát).

Odolena Voda: Shchadilov, Horák, Démar, Svoboda, Carmody, Hladík, libero Hadrava (stř. Saada, Chevalier, Chancy, Ribom, Jachnicki).