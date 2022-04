„Doufám a přeji si, aby série byla co nejvíc atraktivní pro diváky, kteří se nám za to odvděčí hojnou návštěvou jak u nás v hale, tak i v hale soupeře,“ věří kapitán VK ČEZ Karlovarsko Daniel Pfeffer.

Tým Karlovarska vstoupil do play-off z pozice vítěze základní části soutěže. Ve čtvrtfinále vyřadil Duklu Liberec a v semifinále Odolenu Vodu, pokaždé to bylo 3:0 na zápasy. A v dosavadních šesti zápasech vyřazovací fáze ztratil jen dva sety. „Teď ale trénujeme na velice silného soupeře, se kterým si to rozdáme o extraligový titul. Strašně se na to těšíme, a proto každý trénink dřeme na všem, aby se nám to podařilo,“ ujistil smečař Karlovarska Lukáš Vašina.

Finálový soupeř svěřenců trenéra Jiřího Nováka měl do finále složitější cestu. V dlouhodobé části skončili Lvi čtvrtí, poté museli otáčet série s Kladnem i v semifinále s Českými Budějovicemi. „Do finále si soupeře nevybíráš, tudíž jsme si ani nikoho konkrétního nepřáli a spíš to neřešili,“ poznamenal kapitán Pfeffer. „Dobré je, že budeme mít během série výhodu častějšího domácího prostředí.“

Lvi Praha zaujali v semifinále třemi výhrami bez ztráty setu nad Jihostrojem, s deseti tituly nejúspěšnějším klubem samostatné české extraligy. „Velmi mě překvapili, v celé sérii výborně bránili jak v poli, tak taky na síti, myslím si, že to proti nim budeme mít na útoku hodně těžké,“ vypozoroval Vašina.

„Od příchodu smečaře Kriška a univerzála Van Dijka se výkon Lvů velice zvedl, jsou to pro pražský tým stěžejní hráči, takže pokud by se nám podařilo je ubránit, pak bychom Lvy určitě oslabili.“

Finálová série extraligy volejbalistů, hraná na tři vítězná utkání, startuje ve středu 27. dubna v karlovarské hale míčových sportů v 19.15 hodin.