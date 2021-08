Tři sta třicet běžců nasčítali pořadatelé na všech vypsaných tratích již sedmého ročníku běžecké Valdštejnovy desítky.

Hlavní závod na 10 kilometrů se stal kořistí Tomáše Kožáka z karlovarského SC Start. Jako druhý proťal pomyslnou pásku v cíli před chebským Špalíčkem domácí Ladislav Šinka z uskupení Chebští fofři, na bronzový stupínek vystoupal Ondřej Sládek z TJ Plamen Chodov. Čtvrté místo obsadil druhý z Kožáků na trati, ten starší, Milan. Pěkná práce.

Mezi ženami narušila německou vítěznou hegemonii z posledních tří ročníků celkově dvanáctá v pořadí Klára Vaňková z LK Jasan Aš před loňskou první ženou Janou Richter z německého Plavna a chomutovskou Ivanou Vávrů.

„Valdštejna“ si nenechali znovu ujít vedle domácích běžců i ti přespolní, z blízkých i vzdálených koutů České republiky, včetně hlavního města Prahy. Tradičně nechyběla klaka zpoza německých hranic a ve startovním poli se také objevila návštěvnice z americké Floridy. Mezi běžci se ukázal opět i starosta města Chebu Antonín Jalovec, který bral celkově velmi slušnou 38. pozici.

Největší skupinou se prezentoval pořádající klub Rozběhnito.cz, s mottem „Nedokážeme si představit žít a neběhat“, ve svých zářivě žlutých tričkách.

Velkou část hráčů poslal do závodu, stejně jako před rokem, také hokejový Stadion Cheb.

Kvůli revitalizaci chebské Zlaté dráhy byla trať, vedoucí z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad ulicemi historického města kolem chebského hradu přes Krajinku zpět, drobně upravena, v závěru si běžci užili pořádnou spršku.

Vedle desetikilometrové porce si zájemci mohli zvolit kratší „výběh“.

Sedmnáct minut a sedmnáct vteřin stačilo na Pětce Jana Minaříka, která se tentokrát běžela zvlášť před hlavním závodem, ke zdolání trati Michalu Burianovi ze Salming Running Česko. O dvě minuty později doběhla Alena Srogoňová z PROFI SPORTu, nejlepší mezi ženami na pěti kilometrech a také druhá v celkovém pořadí. Na třetí pozici zakončil „Minaříka“ Patrik Feit z Rozběháme Tachovsko.

V Chebu se běžel i mini závod na 500 metrů pro děti do šesti let a maxi na 1000 metrů pro děti od 7 do 15 let.