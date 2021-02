Organizace spojených národů v uplynulém roce varovala: Nedostatek pohybu může mít vliv na zdraví a psychiku. Nic převratného, říkáte? V listopadu přišlo téma na přetřes i v Evropském parlamentu, kde jednání iniciovala německá politička Sabine Verheyenová. „Omezení škodí rozvoji sportovců. Žádáme o spolupráci institucí při podpoře projektů zaměřených na opětovné získání ztracených schopností,“ uvedla komise pro kulturu a vzdělání.

Jenže… České úřady (politici) mají přístup pštrosů a chrání (snaží se chránit) pouze jednu skupinu obyvatel. Důkazem je postoj ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Už měsíce řeší zavírání/otevírání škol, ale s koncepcí týkající se tělocviku a pohybu nepřišlo.

Ministr Robert Plaga na otázky týkající se této problematiky nereagoval. Jeho mluvčí Aneta Lednová pouze vzkázala toto: „Sportovní příprava je typem praktického vyučování, které je umožněno od 4. stupně opatření PES ve skupinách do 20 žáků. V současnosti je ale epidemická situace tak závažná, že je ČR ve stupni 5, kdy je cílem co největší omezení kontaktů a shromažďování. Z opatření systému PES, která jsou vydávána formou usnesení vlády, nemůže

výjimky udělovat MŠMT. Další postup ve věci tělovýchovy či školních sportovních soutěží se bude řídit vývojem epidemické situace.“

Trénink mládeže.Zdroj: Deník

Kuchler: Někteří skončí, bude záležet na přístupu

Zástupce ředitelky pro sportovní přípravu a bývalý profesionální extraligový hokejista Jiří Kuchler.Zdroj: DeníkTěžkým obdobím procházejí všechny školy, o to víc možná ty sportovně zaměřené. Cíl, pro který byly zřízeny, tedy více sportovní přípravy, je při současných opatřeních znemožněn, i když ne úplně.

V rámci Sportovního gymnázia v Kladně se členové třídy sportovní přípravy připravovat mohou. „Bohužel jim schází to, kvůli čemu sport dělají: hra, soutěž, zápas. A tak se obávám, že dlouhá pauza určitou úmrtnost přivodí a někteří ve vrcholovém sportu pokračovat nebudou,“ myslí si zástupce ředitelky pro sportovní přípravu a bývalý profesionální extraligový hokejista Jiří Kuchler.

Sportovní gymnázium v Kladně má kromě jiných otevřeny celkem čtyři třídy (109 žáků) zaměřené na speciální sportovní přípravu. V nich se soustřeďuje na pětici sportů lední hokej, atletiku, plavání, volejbal a judo. Ústav navíc navštěvují i další sportovci, a to z celého kraje, někdy dokonce i krajů jiných. Ti ovšem podle Jiřího Kuchlera kvůli pandemickým opatřením prakticky trénovat nemohou, ostatní ano.

„Je to tak, že my pro pětici sportů máme povoleno, aby děti trénovaly, jsou totiž brány jako profesionálové. Ale zatímco my jim přípravu povolíme, tak na jejich sportovištích, která neprovozujeme my, je třeba ani nepustí. Třeba mladé hokejisty na zimní stadion, nebo plavce do bazénu, zimák i bazén totiž provozuje městská společnost SAMK. Co se týče sportovců z jiných měst, třeba z Benešova, těm nemůžeme organizovat tréninky vůbec. Mají totiž distanční výuku a po ní by se sotva stihli přesunout takovou dálku do Kladna. Internáty bohužel nefungují,“ konstatuje smutně Kuchler.

Čas na přípravu si najdou

Sportovci, kteří hodně chtějí, si ovšem čas na přípravu najdou, dokonce i ti, kteří nepatří do sportovních tříd. „Trénuji sám. Běhám, posiluju. Je to špatné, ale musíme, teď to navíc půjde už ve dvojici a s míčem,“ těší druháka Matěje Mottla, fotbalistu SK Kladno.

Jeho spolužáci mají někdy rozdílné osudy. Třeba hodně talentovaní florbalisté. Zatímco Matyáš Bachmaier může v rámci střídavých startů hrát extraligu za Spartu Praha. V sedmnácti letech tam platí jako nováček za obrovskou oporu týmu a je blízko nominaci na mistrovství světa juniorů, tak Jakub Bohuslávek měl obrovskou smůlu. Měl vyřízené angažmá v zemi florbalu zaslíbené Švédsku, jenže tam se soutěže nehrají, tak se vrátil domů. To samé hokejista Adam Bareš, ten musel zpět z finského Lahti. Naštěstí může trénovat s Kladnem.

I budoucnost mladých sportovců bude podle Jiřího Kuchlera zcela individuální. Záležet prý bude na nich samých, ale i na druhu sportu, který provozují. „Myslím, že i na tom bude záležet, ale nejvíc na tom, jak ke sportu holky a kluci přistupují. Ti, kteří ho mají opravdu rádi, se vrátí do soutěží a dlouhá pauza se na nich nemusí tolik podepsat,“ pokračoval v povídání Kuchler. „Ukáže až čas, komu se to povede,“ dodal zástupce kladenského sportovního gymnázia. Nezbývá než věřit v co nejlepší konec.