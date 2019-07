Sokolov – Po letech žlutočerné barvy znovu oblékne Jaromír Kverka ml., který ještě letní přípravu absolvoval v Karlových Varech.

Jaromír Kverka. | Foto: Deník / Jan Čech

Naposledy Kverka v Sokolově působil v sezoně 2014/2015, kdy odehrál pět utkání, ale ještě rok předtím byl klíčovou osobností baníkovského týmu, který jen těsně nepostoupil do první ligy. „V roce 2013/2014 to byla skvělá sezona. Byla úžasná parta, pořád jsme vyhrávali a mně se také dařilo, takže na to vzpomínám jednoznačně pozitivně. Jen škoda, že už tehdy jsme nepostoupili. Chyběl nám vážně jen krůček,“ vrací se do minulosti Jaromír Kverka. Ten v sokolovské kabině potká spoustu bývalých spoluhráčů. „Očekávám, že v Sokolově navážu na to, co jsem předváděl, když jsem tam byl naposledy. Musím i říct, že v Sokolově mám hodně kamarádů a moc se na ně těším,“ vyhlíží staronové působiště sedmadvacetiletý útočník.