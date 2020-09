Bouřící hala, strhující podívaná a jako bonus vysoká výhra. Házenkářky Kynžvartu vstoupily do nové sezony. Svěřenkyně Petera Sabadky porazily na své palubovce Sokol Vršovice 36:17.

Domácí od začátku nenechávaly nikoho na pochybách, kdo je v hale Milana Prokeše doma a kdo je v tomto utkání favoritem.

Skóre otevřela symbolicky nová slovenská posila Annamaria Patrnčiaková. A od té chvíle domácí vedly až do konce zápasu.

Házenkářky Kynžvartu ovládaly dění a vytvářely si dlouhé gólové šňůry i díky vynikající Adéle Srpové v brance. Mladá, čerstvě osmnáctiletá novicka v domácím týmu zlikvidovala v první půli všechny čtyři „sedmičky“ hostí! „Velmi kvalitní individuální výkon, ke kterému pomohla naše velmi kvalitní, zodpovědná defenziva. Adéla svůj výkon vyšperkovala až do, dá se říct, exhibice,“ říká na adresu gólmanky trenér Peter Sabadka.

Kdo viděl Srpovou v akci, musel být v malém úžasu. Kynžvartského kouče se to ale netýká. „Předpokládali jsme, že takový výkon může podávat, protože už v přípravě ukazovala, že je v optimální sportovní formě. Bylo to super, ale jedeme dál,“ usmívá se Peter Sabadka. „Je to ještě mladá hráčka, je potřeba, aby zůstala nohama na zemi, ještě nás čeká celá sezona a další výzvy,“ dodává již vážně.

Zdroj: Zdeněk Plachý

Velmi dobře se uvedly i další posily. Slovenka Annamaria Patrnčiaková nastřílela devět branek, Veronika Dvořáková šest. Pochvalu zaslouží kompletně celý tým. „Všechna děvčata se odprezentovala pěkným výkonem, každá naplnila svůj úkol v týmu a ten nám celý šlapal jako hodinky,“ je spokojen Peter Sabadka.

O přestávce svítilo na světelné tabuli skóre 18:5. Ve druhém poločase žádná změna nenastala. Házenkářky Kynžvartu dokráčely k devatenáctibodové výhře.

„Splnili jsme to, co jsme chtěli, tak jak jsme si to před utkáním nastavili. Hala se radovala, diváci nás hnali dopředu a děvčata z toho měla také obrovskou radost. To je největším ukazatelem spokojenosti, vzájemná symbióza,“ líčí trenér Házené Kynžvart.

Pro někoho možná překvapivě lehká výhra. „Má to kauzalitu s tím, co hráčky odprezentovaly v přípravě, ta byla velmi náročná. Dá se říct, že jsme zachytili v koronavirové krizi moment, kdy se mohlo začít trénovat, hned jsme toho využili a začali pracovat,“ popisuje Peter Sabadka.

Házenkářky Kynžvartu se potom připravovaly individuálně i během krátké dovolené a po návratu se velmi ochotně pustily do dvoufázových tréninků.

Důležité teď bude, aby se týmu vyhýbala zranění. „Dvě hráčky základní sestavy máme stále zraněné, až se nám Anička Schneiderová a Nikola Švihnosová vrátí, tak bude síla družstva ještě větší,“ je přesvědčen Peter Sabadka.

V domácí hale Milana Prokeše se házenkářky Kynžvartu představí opět v sobotu 19. září, od 14 hodin se postaví celku SK UP Olomouc.