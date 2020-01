Tradiční sedmdesátikilometrová Marcialonga přichází na řadu v polovině náročné série pěti startů v řadě a zúčastní se jí šest členů nejúspěšnějšího středoevropského týmu v seriálu. Včetně Kateřiny Smutné a Ilji Černousova, kteří slavný závod dokázali v minulosti vyhrát.

Kateřina Smutná zvítězila na Marcialonze dokonce dvakrát a v letošní sezoně vybojovala pódiové umístění ve dvou ze čtyř individuálních závodů. Naposledy minulý víkend, kdy byla bronzová na La Diagonele navzdory nepříjemnému pádu.

„Katka zajela super výsledek a přál bych jí, aby v pódiové bilanci pokračovala. I na výsledcích ostatních je ale vidět, že v ženské kategorii se konkurence neustále zvyšuje. Nicméně Katka je bojovnice a dává do toho vždycky všechno, další pódium by určitě bylo super, i když dostat se na něj je pořád těžší,“ poukázal před startem závodu šéf týmu Lukáš Bauer.

Ten se poprvé v sezoně k týmu připojí přímo na místě, když do Itálie odcestuje hned po sobotním závodu Světového poháru v Oberstdorfu, kde bude plnit roli reprezentačního trenéra polských mužů.

„Poprvé budu s týmem na závodě Visma Ski Classics, tak doufám, že přinesu štěstí. Počítám, že při závodě budu občerstvovat, a těším se na to,“ s úsměvem podotkl Bauer.

Bauera coby týmového šéfa může těšit i zájem organizátorů o závodníky eD system Bauer Teamu. V plánu je totiž slavnostní předávání startovních čísel a rozhovory s vítězi posledních tří ročníků Marcialongy. A to se týká jak Kateřiny Smutné, která ji naposledy ovládla v roce 2017, tak Ilji Černousova, který v Itálii triumfoval rok poté.

„Ilja se ale v prosinci potýkal se zdravotními problémy a vynechal dva závody. Teď už se snad opět nadechuje k lepším výsledkům, což bylo vidět v předchozích dvou startech. Pro nás by byl mezi muži skvělý úspěch do desítky, jakékoli umístění do patnáctky ale musím brát – jak v případě Ilji, tak Alexise Jeanneroda,“ vypočítával Bauer.

Kromě trojice Smutná, Černousov, Jeannerod budou na Marcialonze startovat i další tři členové eD system Bauer Teamu – Roxane Lacroixová, Anna Sixtová a Jan Antolec. Tým se do Itálie sjede o den dříve než v předchozích letech, tedy už ve čtvrtek, aby se zvládl aklimatizovat a především dobře vytestovat lyže na nedělní závod.

„Chceme uspět a doufám, že zaznamenáme další krůček dopředu. Chceme být zase vidět, ideálně opět o kousek víc než v předchozích závodech. Ne že bychom se na Marcialongu nějak speciálně zaměřovali, ale určitě patří do hvězdné trojky laufů, kterou tvoří ještě Vasův běh a pro nás pak i domácí Jizerská 50,“ dodal šéf eD system Bauer Teamu.

První závod z této trojice, italská Marcialonga, startuje tuto neděli, tedy 26. ledna, kdy se ženy vydají na sedmdesátikilometrovou trať v 7.50, muži pak o deset minut později.