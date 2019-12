Pohyb je přece život. Tak tímto mottem se řídí již několik let organizátoři z TJ Slovan Karlovy Vary – cvičení muži při pořádání Richardova štědrovečerního běhu.

Ano, přesně tak. Letos pak čeká organizátory malé jubileum, jelikož bude na programu 33. ročník, který je také současně 24. ročníkem Memoriálu Františka Nečase. „Před čtvrtstoletím legendární cvičitel Richard Zajíc se svými přáteli z tělovýchovné jednoty Slovan – cvičení muži založil tradici štědrovečerního běhu pod heslem řádně se prokysličit, dostat správný hlad, žízeň a hlavně doma nepřekážet. Je to neuvěřitelné, ale tento oddíl funguje dodnes,“ nahlédl do historie štědrovečerního běhu Vladimír Tišl z TJ Slovan Karlovy Vary. Jubilejní ročník odstartuje tradičně v Tuhnickém lese, a to 24. prosince v 15 hodin, kde bude pro běžce nachystána trasa o délce 3800 metrů.