„Hodně těžko se to hodnotí,“ posteskl si po utkání karlovarský trenér Miroslav Závora. „Přijel velmi kvalitní tým, který prokázal svou dominanci a zkušenosti,“ přidával hned. A ví, čem mluví. Hosté ze středních Čech zachytili začátek úvodní dvaceminutovky, když ve 12. minutě vedli po dvou brankách Lukáše Punčocháře a jedné Jana Zoufala 3:0. Posléze sice vykřesal naději kapitán Varů Michal Klápa, který navrátil svůj tým zpět do utkání, ale v závěru první třetiny opět Mladá Boleslav domácím odskočila na rozdíl tří branek, když se do statistik jako poslední zapsal Jiří Besta.