Volejbalisté Karlovarska ukončili čtvrtfinálovou sérii v rámci play-off UNIQA extraligy s Duklou Liberec v nejkratším možném termínu, když slavili postup po výhře 3:0 na zápasy. „Osm let jsme v extralize, posedmé jdeme do semifinále,“ připomněl další zápis do historie karlovarského klubu prezident Karlovarska Jakub Novotný.