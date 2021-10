Aby mohli proklouznout mezi nejlepší dvacítku, která se představí v hlavní fázi Ligy mistrů, musí zvládnout tři náročná a ošidná předkola. První mají volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko úspěšně za sebou.

Ze hry po bezmála tříhodinové, nervydrásající bitvě poslali hráči Karlovarska favorizovaného rumunského mistra CS Arcada Galati, kterého porazili 3:2 na sety, a k tomu pak přidali rozhodující zlatý set.

„Zápas ukázal, že forma pomalinku stoupá, ale zatím jen opravdu pomalu,“ poukazoval po utkání malý velký muž Karlovarska Daniel Pfeffer alias Pepe.

„Zápas byl především dlouhý, tak to bylo hlavně o tom, kdo vydrží déle koncentrovaný. A to si myslím, že byl ten zlomový atribut,“ přemítal nad rozhodujícím momentem napínavé bitvy, kterou hostila hala míčových sportů v Karlových Varech.

Vary měly postupové vyhlídky o to těžší, že v prvním duelu na palubovce Galati prohrály 2:3 na sety. Soupeři však oplácely stejnou mincí.

„Nám koncentrace vydržela až do posledních dvou tiebreaků, kde to bylo jasně znát, že Galati už soustředění neudrželo a v hlavách to vzdali,“ narážel Pfeffer na dramatický závěr duelu, ve kterém musel rozhodnout o postupujícím zlatý set.

Povedlo se. Vary po zlatém setu proklouzly do další fáze Ligy mistrů. Ve druhém předkole narazí Karlovarsko pro změnu na chorvatského mistra Mladost, který je v posledních čtyřech ročnících pravidelným účastníkem Ligy mistrů.

„Znám ten tým podle názvu, ale popravdě, moc nevím, jaké hráče aktuálně mají,“ přiznával Pfeffer. „Budu spoléhat na sestřihy videí, které nám trenér pošle, abychom si udělali právě rozbor soupeře,“ upozorňoval s úsměvem šéf karlovarské kabiny.

Stejně jako proti Galati se představí Vary nejdříve na palubovce soupeře, posléze doma. „Myslím, že nám to takto vyhovuje. Venku se snažíme uhrát co nejlepší výsledek s výhledem na domácí odvetu, kde se cítíme silní a věříme si na každého soupeře,“ dodal závěrem Pfeffer.