V úvodním utkání třetího předkola CEV Champions League se představilo volejbalové Karlovarsko na palubovce Benfiky Lisabon, kde vyhrálo 3:2 na sety i přesto, že během zápasu vedlo 2:0 na sety a mělo k dispozici tři mečboly, když proměnilo až ten čtvrtý v pátém setu.

VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: Daniel Seifert

Úvodní sadu načali lépe volejbalisté Lisabonu, ale postupem času začalo přebírat taktovkou nad prvním setem Karlovarsko, které šlo poprvé do vedení za stavu 6:5. Posléze odskočili soupeři během hry na rozdíl čtyř bodů, když na servisu blýskl čtyřbodovou šňůrou smečař Jakub Ihnát a Vary šly do vedení 12:8. Lisabon však dokázal snížit na rozdíl bodu 13:14, ale následně se opět rozjela karlovarská mašina v čele s Ihnátem, který opět úřadoval na servisu, ze kterého navíc vytěžil tři esa. Karlovarsko proměnilo úspěšným blokem první setbol a dovedlo set do devítibodové výhry 25:16.