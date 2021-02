Jiří Novák, trenér VK ČEZ Karlovarsko.Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Před odjezdem ke druhému turnaji Ligy mistrů jste zvládli extraligový duel s Kladnem, jak bylo toto vítězství právě před Ligou mistrů pro vás důležité?

Vítězství nad Kladnem pro nás nemělo až takový význam, co se týče Ligy mistrů. Pro nás bylo důležité po prohře v Českých Budějovicích se vrátit na vítěznou vlnu a to se povedlo, ale čeho si cením nejvíc, byl předvedený výkon. Takže v tomto směru nám ten zápas posloužil, jak jsem řekl, k návratu na vítěznou vlnu a v podstatě k ujištění, že jsme volejbal po prohře v Budějovicích nezapomněli hrát.

Poté následovalo několikadenní volno, kdy jste si mohli konečně trochu odpočinout, nabrat síly a vyladit v rámci tréninku detaily na blížící se Ligu mistrů…

Po zápase s Kladnem nám skončila taková perioda, kdy jsme měli týdně minimálně dva zápasy. To znamená za nějakých jedenadvacet dní jsme odehráli osm utkání, což byla velká porce, takže si kluci mohli trochu oddychnout. Na druhou stranu jsme měli dostatek času zvyknout si na nové balony a pracovat na věcech, na kterých jsme neměli čas pracovat. Dále jsme měli čas připravit se dobře na Ligu mistrů a závěrečné boje na české volejbalové scéně.

Tým posílil před rozhodující fází volejbalové sezony univerzál Daniel Římal, který již zamíří s vámi na Ligu mistrů. Co si od jeho příchodu a služeb slibujete?

Příchod Dana Římala samozřejmě kvituji. Dlouhodobě, řekněme měsíc, jsme se dívali po hráčích pro doplnění kádru na tomto postu, protože Patrik Indra zůstal po odchodu Gustavssona na to sám a těch zápasů, které ještě máme před sebou, je opravdu hodně. Takže jsme chtěli předejít nějakým komplikacím v případě nějaké únavy, zranění, navíc jsme chtěli zdvojit post univerzála.

Do Německa se tak vydáte kompletní, včetně kapitána Lukáše Ticháčka, jak moc právě jeho účast na turnaji týmu pomůže?

Lukáš se nám vrací, respektive může a odjede s námi na druhý turnaj Ligy mistrů, a opět je to doplnění na nahrávačském postu. Určitě nám svými zkušenostmi pomůže. Má toho spoustu za sebou a my jsme rádi, že ho můžeme na tento turnaj využít.

Čekají vás další tři bitvy během tří dnů, jaké cíle jste týmu určil pro druhý turnaj?

Opět víme, že nás čekají tři náročné týmy. V tomto turnaji se bude hrát o všechno, rozhodne se o postupujících. Uvidíme, jaké nám hygienická situace připraví překvapení. Na prvním turnaji pár hráčů v týmech chybělo, tak uvidíme, v jakém složení se týmy sejdou. My je mapujeme, všichni hrají v kompletních sestavách, takže turnaj by mohl být ještě kvalitněji obsazen.

Určitě pro tým je velkou motivací historicky první výhra v Lize mistrů?

Naše cíle jsou samozřejmě postupné. My jsme chtěli uhrát nějaký set, bod, vítězství. Set se nám povedlo již nějaký uhrát, takže půjdeme s cílem uhrát bod a půjdeme si i za prvním vítězstvím, což by byl velký úspěch.

S jakým vystoupením svého výběru byste byl tedy spokojený?

Já bych byl a budu spokojený, když tým předvede výkon, na jaký má, a jestli to pak bude stačit na ty soupeře, nebo ne, to uvidíme na místě. Ale chtěl bych, aby si tým udržel svou výkonnostní laťku a, řekněme, přizpůsobil se té náročné hře ostatních soupeřů a konkuroval jim, to je pro mě nejdůležitější, protože to je nejlepší příprava do budoucna.

Jenže na odpočinek nebude žádný čas, když se po Lize mistrů navrátíte do extraligového kolotoče, kde vás čeká souboj s Libercem o první místo v základní části, takže vše prakticky máte ve svých rukou…

Uvidíme, jak to všechno bude, protože ty týmy ještě nějaké zápasy v extralize musejí odehrát. Každopádně je to trochu nešťastné, v podstatě jeden den po návratu musíme odehrát zápas možná o všechno, nebo určitě o první příčku základní části. Jdeme do toho prostě, jak se dá, bude to pro nás čtvrtý zápas v pěti dnech a víme, že to bude náročné, ale věřím, že kluci se tomu postaví čelem a budou se rvát o to, aby naše domácí prostředí zůstalo nedobytné.