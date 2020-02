S nedostatkem sněhu se nepotýkáme jen u nás, ale také v Lotyšsku, kde měl zanedlouho odstartovat letošní seriál závodů Světového poháru. Došlo tedy ke změně místa konání a SP dospělých byl přiřazen k mistrovství světa juniorů a mistrovství Evropy dorostu. Vše se pojede ve Švédsku.

Nejen o nadcházejících závodech jsme si s Vojtou povídali.

Jak to u tebe aktuálně vypadá s tréninkem na lyžích?

Něco jsem přece jen najezdil. Hlavně zásluhou reprezentačních soustředění. V prosinci jsem vyrazil do Švédska, do střediska Idre Fjäll, kde byly podmínky ideální, takže hodiny na lyžích naskakovaly téměř samy a přes vánoční svátky a na začátku ledna se dalo jezdit do německého Fichtlebergu v Krušných horách. Vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám byly zrušeny závody ČP v LOB, které měly být zároveň nominační, a proto jsem druhý lednový víkend vyrazil na Praděd, kde jsem absolvoval dva náhradní nominační závody – v sobotu 15 km skate a v neděli krátkou trať v LOB. Týden nato jsem pomáhal při organizaci zimní olympiády dětí a mládeže, kde jsem také najel nějaké kilometry. Pár tréninků jsem odjel v Jizerských horách a v posledních dnech i v nedalekém Silberhütte. Pokud bych to měl shrnout, tak jsem v letošní sezóně zatím strávil na lyžích asi 60 hodin a najezdil asi 700 km.

Trénuješ také hladký běh?

Jak už jsem zmínil, zima není ideální, takže do tréninku často zařazuji i běh. V podzimních a zimních měsících si dávám delší výběhy s běžkařskými holemi – tzv. „imitace“. Při nich se zapojují nohy i ruce, a pohyb tak alespoň částečně připomíná běh na lyžích. Při takhle bídné zimě je to vlastně hlavní náplň mých běžeckých tréninků. Pokud počítám finální přípravu na sezónu, která začíná někdy v září, tak to bude od té doby nějakých 500 km.

A co kolečkové lyže?

Takzvané „kolce“ jsou součástí přípravy hlavně v letních měsících, ale při takhle špatných sněhových podmínkách se dají vytáhnout i přes zimu. Největší překážkou jízdy na „kolcích“ jsou povrchy. K pohodlné jízdě je potřeba hladký asfalt a provoz bez aut. Bohužel nejsme ve Skandinávii, kde se dá jezdit i po silnici a nikdo na vás netroubí. Proto nejčastěji využívám cyklostezky nebo moderní lyžařské stadiony, např. Vysočina aréna v Novém Městě na Moravě.

Jak bude vypadat tvoje závěrečná příprava?

Čas letí a do první světové akce už moc času nezbývá. V plánu mám krátké finální reprezentační soustředění 7. – 9. února a poté během víkendu 15. – 16. února buď závody Českého poháru v LOB, závody v běhu na lyžích, nebo vytáhnu „kolce“ a zůstanu trénovat doma. V úvaze je také zahraniční soustředění. Vše hodně záleží na sněhových podmínkách.

Jak vidíš své reprezentační šance?

V letošní sezóně budou tři vrcholné akce. Jako první mě od 21. do 26. února čeká již zmíněné 1. kolo Světového poháru ve Švédsku. Čekám, že jak už je ve Švédsku zvykem, půjde o mapově náročné závody. Pak přijde nejspíš vrchol sezóny, kterým bude mistrovství Evropy – a zároveň 2. kolo Světového poháru. Koná se od 8. do 15. března ve známém ruském středisku Khanty Mansyisk. Půjde o moji premiéru na ME mezi dospělými. Chtěl bych svými výkony zabojovat o místo ve tříčlenné štafetě, což znamená jezdit mezi třemi nejlepšími v rámci našeho českého týmu. Poslední mezinárodní akcí sezóny je pak Akademické mistrovství světa, které proběhne od 23. do 27. března ve finském Rovaniemi. Zvláštností je „sprintový“ formát závodů, ve kterém se jezdí pouze kratší disciplíny: sprint, sprintové štafety a krátká trať. Osobně cítím větší šance v kratších závodech, jako jsou například závody s hromadným startem, sprinty nebo sprintové štafety. Atraktivnější jsou jak pro diváky, tak - dle mého názoru – i pro závodníky. Tím pádem mi změna formátu nevadí a naopak jí fandím, stejně jako myšlence lyžařského orientačního běhu na olympijských hrách. Možná by se mohlo zdát, že je to pochopitelné, ale ve většinové „LOBácké“ komunitě panují spíš opačné názory. Tak uvidíme, jak to celé dopadne.