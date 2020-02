Obě zvládli úspěšně, když nejdříve v dohrávce porazili čtvrtý Liberec 3:1 na sety a k tomu pak přidali vítězství 3:2 na palubovce třetího Brna. „Naše filozofie je, že neexistují žádné snadné zápasy. Spokojeni můžeme být pouze v případě, že prodáme na palubovce to nejlepší z našich schopností,“ vysvětloval kanadský blokař ve službách Karlovarska Marc Wilson, který patřil v obou hitech volejbalové extraligy k nepřehlédnutelným postavám v lázeňském týmu.

První extraligový hit postavil Karlovarsku do cesty Liberec, který marně hledal v prvních dvou setech svou pravou volejbalovou tvář a nakonec prohrál 1:3.

„Měli jsme příležitost vyhrát zápas ve třech setech, ale při vedení 2:0 na sety se nám přestalo dařit na servisu, čehož Liberec využil ke snížení na 1:2, ale ve čtvrtém setu jsme se opět vrátili k naší hře a dotáhli zápas do úspěšného konce,“ vracel se k duelu s Libercem Wilson, který napomohl svému týmu k vítězství patnácti body.

Podstatně náročnější vítězství urvali karlovarští volejbalisté na palubovce třetího Brna, kde vyhráli po velkém boji 3:2 na sety. „Brno hrálo velmi dobře. Dvakrát jsme prohrávali, i přesto jsme dokázali vždy srovnata závěr zápasu pak přetavili v cenné vítězství,“ ohlédl se za dalším cenným skalpem kanadský volejbalista, který nasypal Brnu dvacet bodů.

Po dvou náročných volejbalových šichtách mají před sebou Varáci třetí. Ta se ponese v mezinárodním duchu, když ve středu 12. února se představí Karlovarsko v odvetném utkání osmifinálové série v rámci CEV Challenge Cupu – Vyzývacího poháru od 18 hodin na palubovce rumunského Zalau. „Uplynulý měsíc byl směsí pohárových a extraligových zápasů, takže jsme si zvykli na určitou zápasovou zátěž, tudíž si myslím, že únava z odehraných utkání nebude hrát v Zalau až tak velkou roli. Spíše bych řekl, že se budeme muset vyrovnat s cestováním,“ narážel Wilson na premiérové cestování autobusem, kterým se Karlovarsko k odvetnému duelu do Rumunska vydá. Na tým ze západu Čech tak čeká přes tisíc kilometrů a k tomu jedenáct hodin cestování.

„Cesta sice bude dlouhá, ale myslím si, že bude pohodlnější, protože autobus poskytuje více prostoru než letadlo, což je důležité pro někoho, kdo měří více jak dva metry jako já (smích). Budu moci spát a trávit čas snadněji, než kdybychom cestovali letadlem,“ pochvaloval si změnu v přepravě na utkání dvě stě tři centimetry vysoký blokař.

V Zalau však nečeká Karlovarsko nic jednoduchého, i když vyhrálo první duel osmifinále v poměru 3:0 a k postupu mu stačí uhrát dva sety, které ho posunou do čtvrtfinále. „Zalau je silný tým, navíc hraje doma a my k duelu nastoupíme po dlouhém cestování. Vědomí, že stačí vyhrát pouze dva sety, může být riskantní! Musíme přistoupit k utkání zodpovědně a koncentrovaně, s cílem vyhrát,“ vypočítával Wilson. Karlovarsko tak má před sebou čtvrtfinálovou bránu, která by ho posléze nasměrovala buď do Polska či Turecka. „Cíl je jasný, postoupit, proto musíme dát do utkání vše a věřím, že uspějeme. Já se opravdu těším na návštěvu Polska či Turecka v následujícím kole, ale musíme nejdříve vítězně zvládnout odvetu v Zalau, která bude náročná,“ přeje si závěrem Wilson.