Na programu totiž bude řádně nabitá sobota, během které budou bojovat na tamním plochodrážním okruhu O pohár města Mariánské Lázně.

Vše odstartuje již v 10 hodin, kdy budou na programu tréninky hlavních kategorií, plochá dráha a Flat track. O hodinu později, tedy v 11 hodin, přijde na pořad mistrovství České republiky do 125 cm3 na malé dráze.

Hlavní program, mezinárodní mistrovství České republiky a mezinárodní mistrovství Flat track, odstartuje v lázeňském městě ve 13 hodin.

Kromě české špičky, kdy se představí v lázeňském městě například Josef Franc, Martin Málek či Hynek Štichauer, se mohou milovníci ploché dráhy těšit i na zahraniční hvězdy, účastníky i medailisty mistrovství světa, kdy na startovním roštu nebudou chybět německý jezdec Jörg Tebbe či Holanďané Theo Pijper a Romano Hummel.

Kromě nich se na dráze objeví i naděje plochodrážního sportu České republiky Zdeněk Holub nebo Petr Chlupáč a možná se představí mariánskolázeňskému publiku všestranný závodník Lukáš Hromádka z Kopřivnice.

Vstupné činí 200 Kč a děti do patnácti let mají vstup zdarma. Diváci pak mohou využít v rámci parkování přilehlé ulice nebo centrální parkoviště. Organizátoři upozorňují diváky, kteří na závody zamíří, aby dorazili s předstihem, a to z důvodu dopravní situace v centru Mariánských Lázní, kde se pokládá nový povrch silnice, a provoz je tak značně omezený.