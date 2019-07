Náročnost tohoto turnaje byla opravdu veliká jak pro pořadatele, tak pro závodníky. „Boje probíhaly od rána do pozdních večerních hodin. V některých kategoriích startovalo na padesát borců,“ přibližuje trenér Ludoslav Hronek.

Členové ČABK posbírali spoustu medailí a chodovští borci „přispěli také svou trochou do mlýna“. V kata týmů mladší žákyně obsadily Adéla Kundrátová, Markéta Kundrátová a Adéla Nídlová krásné třetí místo. Markétce Kundrátové utekl bronz v kata jednotlivci mladší žákyně (zde měla přes čtyřicet soupeřek) jen o pár desetinek bodu a skončila na čtvrtém místě. Terezka Sadílková byla přeřazena v kata starší žákyně do vyšší věkové kategorie mezi hnědé a černé pásy, i když se nezadařilo, podala velmi pěkný výkon.

Ludoslav Hronek získal v kata adapted stříbro, v kumite masters se Petr Kundrát po velmi pěkném výkonu umístil na páté příčce a Radek Pešan v kumite masters narazil hned v prvním kole na pozdějšího vítěze této kategorie. Alče Zdráhalové a Elen Pešanové se nepodařilo zasáhnout do bojů o medaile, Danek Pešan vypadl v kata mladší žáci v prvním kole a v kumite mladší žáci prošel do třetího kola, kde ho zastavil brazilský soupeř. „Radka Hassaine se jako coach vzorně starala o všechny borce našeho týmu. Veliká konkurence a kvalita účastníků prověřily připravenost našich borců a pomohly mnohým odhalit, kde a co je třeba na tréninku zlepšit. Tímto také chceme poděkovat všem za pomoc a podporu možností se takových soutěží zúčastnit,“ vzkázal na závěr trenér Karate Klubu Chodov Hronek. (kk)